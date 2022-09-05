Лютые дни. Нападение РФ «опоздало», а точному прогнозу Буданова побоялись верить — 10 фактов о вторжении из нового расследования УП 5 сентября, 15:03 Дым от ударов по Киеву в первый день вторжения, 24 февраля 2022 года (Фото:Reuters)

Российская армия изначально планировала начать полномасштабное вторжение в Украину 22 февраля, а самый точный сценарий нападения озвучивал глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов, однако его голос в последние дни перед вторжением не оказал решающего влияния.

Об этом говорится в новой публикации Украинской правды, которая восстанавливает ход событий и наиболее важных решений украинской власти 22−24 февраля — в последние дни перед вторжением и первый день нападения России.

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Журналисты УП пообщались с более чем тридцатью собеседниками в Офисе президента, Кабинете министров, Верховной Раде, силовых ведомствах и представителями крупного бизнеса.



НВ собрал самые важные из новых фактов, обнародованных в этом материале.

Наступление России должно было начаться 22 февраля

Об этом стало известно лишь впоследствии, когда во время боев за Киев украинские защитники завоевали трофейные карты псковских десантников. Подобные документы командиры подразделений получают за два дня до начала атаки.

«На карте написано: «Выдать 20 февраля» — то есть наступление должно было начаться 22-го. Но что-то изменилось, и 20-е число там перечеркнуто и написано «[выдать] 22 февраля», — рассказал УП секретарь СНБО Алексей Данилов, не уточнив причин переноса вторжения на два дня.

По его словам, в этот же день, вечером 22 февраля, Украина впервые получила от западных разведок данные о высоком риске физического уничтожения Владимира Зеленского. «Партнеры нам часто говорили, что вот, ребята, „если война, то это для вас означает уничтожение руководства, фильтрационные и концентрационные лагеря“. Но в тот вечер было первое сообщение о реальной подготовке к убийству Зеленского», — отметил Данилов.

Буданов озвучил самый точный прогноз вторжения менее чем за двое суток до нападения. Но ему не поверили

Вечером 22 февраля президент Зеленский впервые за всю каденцию Рады 9-го созыва пригласил на Банковую глав всех фракций Верховной Рады.

Об угрозе вторжения депутатам — лидерам фракций, которые имеют доступ к государственной тайне, докладывали руководители как гражданские, так и военные власти: кроме Зеленского, присутствовали премьер-министр Денис Шмигаль, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, министр обороны Алексей Резников, глава СБУ Иван Баканов и руководитель ГУР МО Кирилл Буданов.

Тональность их докладов была разной:

Залужный рассказал о работе ВСУ, объяснив, что армия готовится ко всем возможным сценариям;



Баканов и Резников были склонны исключать возможность полномасштабной войны и «верили разве что в возможные психологические спецоперации со стороны России и как максимум — в обострение ситуации на Донбассе», пишет УП;

Буданов докладывал последним, хотя именно его выступление оказалось наиболее важным и точным. Глава ГУР Минобороны развернул карту и рассказал, что россияне могут начать войну за пределами Донбасса, что под угрозой окажутся Херсон и Харьков, есть угроза для Киева, а россияне могут попытаться зайти со стороны Чернобыля.

«Буданов рассказывал страшные вещи. Но из-за того, что другие топы власти как-то едва ли не раздраженно реагировали на то, что он говорил, то и другие не воспринимали его серьезно. Знаете, такое отношение к заявлениям Кирилла было, как к младшему брату», — вспоминает атмосферу после выступления Буданова один из участников встречи.

Мнение о том, что признание псевдореспублик «Л/ДНР», о котором Владимир Путин объявил 21 февраля, может ничем и не закончиться — «не просто риторическая формула в выступлении президента». «Это было общее убеждение всей его команды», — пишет УП о позиции Офиса президента и обращении Зеленского к украинцам в ночь на 22 февраля.

Залужный и Резников предлагали ввести военное положение еще 23 февраля

После того, как 21 февраля Путин провел показательное заседание Совбеза и признал независимость «Л/ДНР», СНБО Украины перешел в режим работы 24/7. Утром 23 февраля все его члены собрались, чтобы решить сложную дилемму: вводить ли военное положение, не дожидаясь нападения.

«Дискуссия на заседании шла довольно живо. Главком ВСУ Залужный и министр обороны Резников отстаивали позицию, что введения по всей стране чрезвычайного положения может оказаться недостаточно. Они предлагали сразу вводить военное положение, правда лишь в двух-трех областях на востоке страны», — пишет УП.

Однако большинство присутствующих на заседании решили не провоцировать Москву, опасаясь, что таким образом Украина даст россиянам козырь в руки. Российская пропаганда на тот момент уже несколько недель заявляла, что Украина готовится к большому наступлению на Донбассе. Поэтому было решено ввести только чрезвычайное положение по всей стране.

Утвердить это решение должна была Верховная Рада, но лидеры фракций потратили на это весь день 23 февраля, споря о деталях законопроекта в кабинете спикера Руслана Стефанчука. «Петр [Порошенко], Тимошенко и Голос требовали убрать из указа пункты о партиях и ограничении работы СМИ. Но Смирнов [замглавы ОП] уперся, что указ должен быть в том виде, как это написано в законе», — вспоминает собеседник УП в руководстве парламента.

В конце концов, Рада смогла проголосовать за чрезвычайное положение чуть ли не в 22:00 среды, 23 февраля. «Все это выглядело достаточно гротескно, особенно на фоне переданных Штатами в Киев новых разведданных: Россия окончательно завершила приготовление и может напасть», — отмечает УП.

ВСУ методично готовились к российскому вторжению

Еще до вторжения ВСУ в режиме строгой секретности рассредоточивали склады боеприпасов, готовили запасные аэродромы для боевой авиации, выводили вертолеты в поля, передислоцировали ПВО, готовили структуру ТРО, перебрасывали под видом учений военные подразделения с запада страны в центр и на восток, а также осуществляли другие подготовительные действия, пишет УП.

«Но никогда нельзя подготовиться к войне полностью. Потому что ты не знаешь, как люди себя ведут в критический момент: кто будет героем, а кто предаст и сдаст планы обороны врагу», — резюмирует Данилов.



Суркисы знали о нападении в 4:00, Ахметова « таким еще не видели», но все ушли успокоенными: что олигархи услышали на встрече с президентом за несколько часов до нападения РФ

Вечером 23 февраля почти до 19.00 на Банковой продолжалась встреча Владимира Зеленского и других представителей власти и силовых структур с собственниками и руководителями 50 крупнейших компаний Украины.

«Едва ли не впервые за всю историю Независимости в холле Офиса [президента] одновременно собралась такая огромная группа олигархов и топ-менеджеров страны. Представители госохраны на входе у каждого переспрашивали фамилию и по одному выискивали гостей в распечатанном списке. Как будто это не олигархи, а группа школьников приехала на экскурсию», — пишет УП.

В очереди к рамкам металлоискателей можно было встретить Геннадия Боголюбова, Бориса Кауфмана, Галину Герегу, Андрея Ставницера, Геннадия Корбана, Томаша Фиалу, Сергея Таруту, Бориса Колесникова, Василия Хмельницкого, Степана Ивахива, Максима Тимченко, Олега Гороховского и других. Из-за границы на встречу с Зеленским прилетели Ринат Ахметов и Виктор Пинчук — их, в отличие от других, впустили во внутренний двор ОП.

Что прозвучало на этой встрече:

Зеленский попросил крупный бизнес « помочь государству», поддерживать экономику и свои коллективы, а также заверил, что ОП использует все каналы, чтобы избежать вторжения и разрешить напряжение « дипломатическим путем».

попросил крупный бизнес помочь государству», поддерживать и свои коллективы, а также заверил, что ОП использует все каналы, чтобы избежать вторжения и разрешить напряжение дипломатическим путем». Залужный «уверенно и достаточно жестко» доложил о подготовке ВСУ и подчеркнул, что « армия готова к любому развитию событий» ( «После встречи некоторые из ее участников соглашались между собой, что больше всего их успокоил Залужный своей уверенностью», — отмечает УП).

«уверенно и достаточно жестко» доложил о подготовке ВСУ и подчеркнул, что армия готова к любому развитию событий» «После встречи некоторые из ее участников соглашались между собой, что больше всего их успокоил Залужный своей уверенностью», — отмечает УП). Ахметов, «в отличие от других бизнесменов, находившихся в хорошем настроении, выглядел нервным». ( «Я такого Рината еще не видел. Он раскраснелся и несколько раз повторил: «Самое важное — это сохранить наших людей», — поделился воспоминаниями с УП представитель крупного бизнеса);

«в отличие от других бизнесменов, находившихся в хорошем настроении, выглядел нервным». «Я такого Рината еще не видел. Он раскраснелся и несколько раз повторил: «Самое важное — это сохранить наших людей», — поделился воспоминаниями с УП представитель крупного бизнеса); Новинский заверил президента и собравшихся, что « делает все возможное, чтобы найти мирное решение»;

заверил президента и собравшихся, что делает все возможное, чтобы найти мирное решение»; братья Суркисы, сидевшие практически напротив Зеленского, по данным УП, «тихо передали нескольким своим соседям» за круглым столом, что « в четыре утра все начнется», однако « в микрофон этого не повторили»;

сидевшие практически напротив Зеленского, по данным УП, «тихо передали нескольким своим соседям» за круглым столом, что в четыре утра все начнется», однако в микрофон этого не повторили»; соучредитель Monobank Олег Гороховский предложил как можно скорее поднять денежные выплаты военнослужащим по крайней мере до 100 тыс. грн;

предложил как можно скорее поднять денежные выплаты военнослужащим по крайней мере до 100 тыс. грн; владелец Rozetka Владислав Чечеткин еще до начала встречи стал объектом шутки, несколько разрядившей атмосферу. «Влад, знаешь, почему россияне не прорвутся в Киев? Потому что застрянут на складах Rozetka», — пошутил один из присутствующих, «и все, включая Чечеткина, от души расхохотались», пишет УП.

После встречи на Банковой никто из олигархов не проявлял обеспокоенности — наоборот, казалось, что бизнесмены уходили успокоенными. «Нам тогда никто не сказал, что будет полномасштабная война. Даже намека не было! Вы думаете, мы бы так вальяжно и радостно выходили из Офиса тогда? Я бы не тратил время на разговоры под ОП или какие-то второстепенные дела, а семью вывозил бы», — вспомнил вечер 23 февраля один из известных топ-менеджеров в разговоре с УП.

Руководитель ГУР МО Буданов впоследствии объяснил УП, что на встрече с бизнесменами он не озвучил всю информацию разведки о планах Путина, поскольку олигархи, в отличие от депутатов, не имеют доступа к гостайне. «Но [на встрече 23 февраля] я достаточно прямо говорил, так что уровень угрозы было несложно понять», — убеждал Буданов.

Впрочем, по информации УП, Ринат Ахметов после встречи на Банковой уехал не в аэропорт, а в баню. Правда, в комментарии изданию он возразил: «Ужин был, бани не было. По вечерам в баню я вообще не хожу. И никого я не убеждал, что вторжения не будет».

Депутатам раздали конверты « на случай войны»

Речь шла о тех парламентариях, которые имели доступ к государственной тайне. Такие конверты «на случай войны» им раздали буквально за несколько дней до нападения РФ. Однако, как рассказал УП один из нардепов, когда началось вторжение, толку от них было мало. «Там не было ничего! Только какая-то общеизвестная фигня. Ни слова о том, что мне делать!» — рассказал один из влиятельных депутатов из Слуги народа.

В итоге вопрос дальнейшей работы министров и депутатов в день нападения РФ «решался в ОП с колес». Аппарат ВР буквально за день до вторжения раздал инструкции главам фракций, что в случае атаки народные избранники должны приехать на свои места в комитеты парламента.

«Все переживали, что первым делом упадет мобильная связь. А у каждого депутата в кабинете есть телефон с защищенной линией. Так называемая „сотка“. Поэтому нам сказали сидеть у телефонов и ждать дальнейших указаний», — объяснил один из нардепов. Затем руководство Рады планировало проведение выездного заседания — из-за угрозы ракетных ударов по зданию парламента его решили провести в Музее истории Украины во Второй мировой войне, в помещении под монументом Родина-мать. Однако когда после 7:00 24 февраля там уже начали собираться депутаты, план был изменен: нардепов попросили вернуться на заседание в Раду. «Во-первых, аппарат не успевал обеспечить нормальное голосование на выезде. Во-вторых, если бы на видео заседания Рады было какое-то другое помещение, а не сессионный зал, это могло бы стать идеальным материалом для российской пропаганды на тему «украинская власть уже сбежала из столицы», — пишет УП.

В конце концов, Раде понадобилось всего несколько минут, чтобы в сессионном зале проголосовать за введение военного положения. В общей сложности депутаты находились под куполом не более четверти часа.

Ошеломленный Новинский звонил патриарху Кириллу утром 24 февраля

Утром в день нападения РФ в своем доме под Киевом от взрывов проснулися депутат Вадим Новинский. Он набрал митрополита Киевского Онуфрия, а после него — московского патриарха Кирилла. «Святейший, началась война!» — сказал взволнованный депутат.

«Не может быть», — якобы не поверил ему патриарх Кирилл.



«Ну как не может, если у меня окна дрожат от взрывов», — настаивал Новинский. «Патриарх обещал „выяснить“, хотя все и так было очевидным», — пишет УП.

«Мы будем сражаться, Борис»: 24 февраля Зеленского впервые спрятали в бункере во время совещания с депутатами

24 февраля Зеленский первым приехал в ОП сразу после 5:00, за ним на Банковую начали приезжать члены СНБО, пишет УП. «Все происходило моментально. Все приехали, был краткий доклад, и сразу повезли документ через подпись президента в парламент», — вспоминает в разговоре с УП министр обороны Резников.

Около 6:40 утра, когда в кабинете Зеленского находились глава МВД Денис Монастырский, секретарь СНБО Данилов и спичрайтер Костюк, президент позвонил по телефону Борису Джонсону. «Мы будем сражаться. Борис, мы не собираемся сдаваться», — говорил в трубку Зеленский, включив разговор на громкоговоритель. Джонсон энергично убеждал Зеленского в полной поддержке.

Около 9:00 встречи с президентом в ОП добились лидеры парламентских фракций, которые уже были здесь 22 февраля: добавился только бывший спикер Рады Дмитрий Разумков, но вместо Юлии Клименко от Голоса пришел Сергей Рахманин. «Президент поздоровался с присутствующими за руку, выглядел не столько уставшим, сколько злым», — пишет УП. Зеленский призвал всех собравшихся «сохранить легитимность власти». Он предложил руководству Рады переехать на запад страны, однако против этого резко выступили Разумков и Порошенко, призывая не потакать тезисам Москвы о «бегстве власти».

В итоге пришли к компромиссу: Стефанчук оставался в Киеве, первый вице-спикер Корниенко должен был отправиться в одну из соседних областей, а вице-спикер Кондратюк — на запад Украины. «В случае гибели старшего руководителя младший должен был взять полномочия на себя», — пишет УП.

Во время этой встречи в ситуативную комнату вбежал руководитель президентской охраны: появилась информация, что на Печерске в нескольких кварталах от ОП уже орудуют вражеские ДРГ. Зеленского «едва ли не под руки увели с совещания в безопасное место», пишет УП — так он впервые оказался в бункере, из которого будет руководить государством несколько следующих недель.

«Придет время, и вы поймете»: как нардепам выдавали оружие

В течение 24 февраля в главном управлении Нацполиции на Владимирской депутатам, не сбежавшим из Киева, полицейские выдавали автоматы и пистолеты. У них проверяли паспорта и депутатское удостоверение. Когда пистолеты начали быстро заканчиваться, их решили выдавать только женщинам-депутатам.

В одной из депутатских очередей за оружием кто-то вдруг спросил полицейского, который отвечал за выдачу, для чего женщинам-депутатам дают пистолеты ? Уставший мужчина многозначительно выдохнул и тихо произнес: «Придет время, и вы поймете», — описывает ситуацию УП.

Машинисты эвакуационного поезда с министрами не знали конечный пункт маршрута

В условиях сверхсекретности днем 24 февраля из Киева отправились два спецпоезда, которые должны были вывезти из столицы часть министров Кабмина, их семьи и документацию. Было решено, что в Киеве останутся только министры внутренних дел, здравоохранения, инфраструктуры, энергетики и обороны, остальные поедут на запад Украины, где будут иметь кворум для принятия решений. Добровольно осталась в столице только вице-премьер Ирина Верещук.

За эвакуацию остальных министров из согласованного списка отвечал министр развития общин и территорий Алексей Чернышов. Для конспирации он проинформировал сразу нескольких глав ОГА западных регионов, что к ним в эвакуацию едет Кабмин. Никто не знал точно, куда поедет правительство. Даже машинистам поезда открывали маршрут короткими промежутками, просто сообщая: «Сейчас — на такую-то станцию».

«В итоге первый поезд так долго петлял, что его успел догнать второй эвакуационный состав, и они вместе доехали до станции Ивано-Франковск», — пишет УП.



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