Макрон все еще хочет договариваться с Путиным
Эммануэль Макрон (Фото:Emmanuel Macron/Facebook)
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хочет продолжать диалог с российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом сообщает французский ресурс Le Figaro.
Макрон убежден, что работа дипломата — разговаривать со всеми.
«Мы не должны поддаваться какой-либо ложной морали, которая сделает нас бессильными», — сказал он.
Также французский лидер не хочет, чтобы единственной страной ЕС, которая ведет переговоры с Кремлем, была Турция.
«Кто хочет, чтобы Турция была единственной страной в мире, которая продолжает говорить с Россией?», — сказал Макрон.
Последний телефонный разговор между президентом Франции и Путиным произошел 19 августа и касался ситуации на Запорожской АЭС. Тогда Макрон договорился об организации миссии МАГАТЭ на временно оккупированную станцию.
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