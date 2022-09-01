Макрон все еще хочет договариваться с Путиным 1 сентября, 19:30 Эммануэль Макрон (Фото:Emmanuel Macron/Facebook)

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хочет продолжать диалог с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает французский ресурс Le Figaro.

Макрон убежден, что работа дипломата — разговаривать со всеми.

«Мы не должны поддаваться какой-либо ложной морали, которая сделает нас бессильными», — сказал он.

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Также французский лидер не хочет, чтобы единственной страной ЕС, которая ведет переговоры с Кремлем, была Турция.

«Кто хочет, чтобы Турция была единственной страной в мире, которая продолжает говорить с Россией?», — сказал Макрон.

Последний телефонный разговор между президентом Франции и Путиным произошел 19 августа и касался ситуации на Запорожской АЭС. Тогда Макрон договорился об организации миссии МАГАТЭ на временно оккупированную станцию.

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