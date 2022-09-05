Говорили полтора часа. Зеленский провел предметные переговоры с Макроном

5 сентября, 15:02
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Зеленский назвал предметными переговоры с Макроном (Фото:ОПУ)

Зеленский назвал предметными переговоры с Макроном (Фото:ОПУ)

Днем в понедельник, 5 сентября, президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Глава украинского государства назвал переговоры со своим французским коллегой предметными.

В своем Twitter Зеленский сообщил, что рассказал Макрону о ситуации на фронте и ходе противодействия агрессии РФ.

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«Скоординировали дальнейшую оборонную поддержку со стороны Франции. Обменялись оценками результатов миссии МАГАТЭ на ЗАЭС», — резюмировал он.

https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1566751652257976320

Эммануэль Макрон посещал Украину 16 июня вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем и уже бывшим премьер-министром Италии Марио Драги.

Зеленский систематически проводит переговоры с президентом Франции.

https://www.youtube.com/watch?v=VxjCudvuvCs

16 августа лидеры обсудили усиление макрофинансовой помощи Украине, вызовы в сфере продовольственной безопасности и усиление санкционного давления на РФ.

1 августа стороны затронули темы экспорта зерна и военные преступления РФ в Украине.


Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Владимир Зеленский Эммануэль Макрон Война России против Украины

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