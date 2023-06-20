Появились фотографии могилы ликвидированного российского генерал-майора Горячева 20 июня, 20:04 Могила ликвидированного российского генерал-майора Сергея Горячева (Фото:Фонтанка / Telegram)

Российские пропагандисты опубликовали фотографии могилы генерал-майора Сергея Горячева. Он был ликвидирован в Украине.

Начальник штаба 35-й общевойсковой армии был захоронен на Серафимовском кладбище в Петербурге, сообщает Фонтанка.

На табличке на кресте указана дата смерти — 12 июня 2023 года. На следующий день о гибели генерал-майора сообщили российский «военкор» Юрий Котенок и представитель оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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Генерал-майор Горячев стал уже десятым российским генералом, которого ликвидировали в Украине.

В ночь на 13 июня российские военные пропагандисты заявили о якобы ликвидации Сергея Горячева.

Позже в Генштабе ВСУ заявили, что уточняют информацию о ликвидации Горячева.

16 июня в британской разведке сообщили, что Горячев мог быть исполняющим обязанности командующего армией. По ее данным, «почти наверняка» он погиб в результате удара по командному пункту 12 июня.