Уничтожение российского генерала. Ликвидированный Горячев мог быть действующим командующим армией — разведка Британии 16 июня, 08:39 Ликвидированный Горячев мог быть действующим командующим армией — разведка Британии (Фото:Минобороны РФ)

В разведке Британии заявили, что начальник штаба 35-й общевойсковой армии ВС РФ генерал-майор Сергей Горячев был «почти наверняка» ликвидирован во время удара по командному пункту 12 июня. Горячев также мог быть исполняющим обязанности командующего армией на момент его смерти.

Об этом говорится в последнем отчете разведки Минобороны Британии.

«Учитывая сообщения, что командир 35-й общевойсковой армии, генерал-лейтенант Александр Санчик, который, вероятно, замещает пробел высшего штаба, существует реальная возможность, что Горячев был действующим командующим армии на момент своей смерти», — предположили разведчики.

Видео дня

Сообщается, что Горячев стал первым подтвержденно убитым российским генералом в Украине с начала 2023 года.

В разведке Британии отметили, что история 35-й общевойсковой армии была «контроверсионной», поскольку в марте 2022 года личный состав армии присутствовал во время убийства мирных жителей в Буче, а в июне 2022 года их войска в основном были уничтожены под Изюмом.

В ночь на вторник, 13 июня, российские военные пропагандисты заявили о якобы ликвидации Сергея Горячева.

Позже в Генштабе ВСУ заявили, что уточняют информацию о ликвидации Горячева.