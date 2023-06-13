Контрнаступление ВСУ или разведка боем? Самое интересное еще впереди 13 июня, 14:55 NV Премиум

Мы получаем информацию с опозданием

Пока что разворачиваются такие события, которые можно скорее назвать разведкой боем «на максималках». Почему именно так? Потому что продолжают действовать небольшие штурмовые мобильные группы ВСУ, но достаточно успешно.

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В чем функционал разведки боем? Ты создаешь такие условия, будто начинается наступление на позиции врага. Соответственно, враг начинает, как во время наступления, использовать весь тот потенциал огневой, который у него есть, чтобы остановить эти наступательные действия. В первую очередь речь идет об артиллерии. У артиллерии есть полевой боекомплект. Но когда начинается его активное использование, то он очень быстро расходуется. Когда расходуется у этой артиллерии боекомплект, его надо подвозить. Начинает работать логистика, начинают работать склады с боеприпасами. Таким образом разоблачаются те склады с боеприпасами, которые ранее нам были неизвестны. А также позиции этой артиллерии, которые были в секрете. И, соответственно, происходит нанесение ударов по объектам из нашей артиллерии и контрбатарейная борьба.

Можно говорить о том, что открывается путь на Мариуполь

Но все это осуществляется сейчас небольшими штурмовыми группами, что соответствует функционалу разведки боев. Поэтому, поскольку пока что основные силы не были использованы, я рассматриваю это в таком формате. Самое интересное еще впереди.