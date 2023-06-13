Генштаб ВСУ уточняет информацию о ликвидации российского генерала Горячева 13 июня, 15:25 Российская пропаганда сообщила о ликвидации генерала РФ Сергея Горячева (Фото:Минобороны РФ)

Генштаб ВСУ уточняет информацию о ликвидации начальника штаба 35-й общевойсковой армии ВС РФ генерал-майора Сергея Горячева.

Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны на Таврическом направлении Валерий Шершень в эфире национального телемарафона.

«Эта информация уточняется. Я думаю, что будет она обнародована должным образом», — отметил он.

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Шершень добавил, что потенциально такие потери у врага приводят к определенному хаосу в рядах противника.

Ранее российская пропаганда сообщила о ликвидации начальника штаба 35-й общевойсковой армии ВС РФ генерал-майора Сергея Горячева. Подтверждений этих данных из официальных источников нет.

Украинский журналист Андрей Цаплиенко заявил, что если эта информация соответствует действительности, то Горячев — «один из самых высоких военачальников, которые были уничтожены украинскими войсками с начала российского вторжения».

Сами пропагандисты называют его «одним из самых ярких и эффективных военачальников высочайшего профессионализма».

Оккупационная армия РФ несет колоссальные потери в Украине. С начала большой войны ВСУ уже ликвидировали почти 217 тысяч российских оккупантов и уничтожили почти 30 тысяч единиц военной техники.