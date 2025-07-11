В РФ похоронили еще одного топ-военного из 155 бригады морской пехоты. Его могли ликвидировать в Курской области

В РФ заявили, что военный РФ погиб во время «специальной военной операции», но точной причины смерти не указали (Фото: Василий Шигильдеев/Телеграм)

В российском селе Мусирмы в Чувашской республике похоронили командира 155 бригады морской бригады Сергея Ильина. Он предположительно был ликвидирован в Курской области .

О смерти российского военного написал глава Урмарского муниципального округа Василий Шигильдеев.

В РФ заявили, что военный РФ погиб во время «специальной военной операции», но точной причины смерти не указали.

Громадське предполагает, что Ильин мог умереть в результате удара Сил обороны по командному пункту в поселке Коренево в Курской области, 2 июля. Тогда в результате удара ВСУ погибли начальник штаба бригады Леонид Башкардин и полковник ВМС РФ Нариман Шихалиев.

Также 3 июля в России подтвердили, что заместитель командующего военно-морского флота РФ Михаил Гудков погиб. Известно, что он был убит в результате украинского ракетного удара по Курской области.

Гудков стал самой высокой потерей для вооруженных сил России по должностному уровню с начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

Российская 155-я бригада морской пехоты, которая считалась элитным подразделением Вооруженных сил РФ, по меньшей мере трижды несла колоссальные потери в войне РФ против Украины.

В начале марта 2022 года подразделения этой бригады полностью разгромили под Мощуном. Впоследствии 155-я бригада понесла значительные потери в начале ноября 2022 года в районе села Павловка Волновахского района Донецкой области, а затем — колоссальный разгром в начале февраля во время российского наступления на Угледар.

После этого подразделения 155-й бригады участвовали в новой попытке наступления российских войск на Харьков летом 2024 года, где также понесли серьезные потери. После начала операции ВСУ в Курской области в августе 2024-го подразделения 155-й бригады частично перебросили на Курщину.