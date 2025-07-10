Потери Украины на фронте значительно меньше, чем у России, говорит госсекретарь США (Фото: REUTERS/Элизабет Франц)

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что с начала 2025 года Россия потеряла на войне против Украины около 100 тысяч военных погибшими. В то же время по его словам, потери украинской армии меньше.

Об этом Рубио сказал в четверг, 10 июля, после переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«И опять же, я имею в виду, что каждый раз, когда вы видите это в заголовках новостей, когда гибнут люди, это напоминает вам о том, почему президент [Дональд Трамп] хочет, чтобы эта война закончилась, о чем он говорил с самого начала. Важно отметить, что с января этого года, как пример, просто для вас, с российской стороны, они потеряли 100 тысяч солдат погибшими. Не раненых, я говорю именно о погибших. А с украинской стороны цифры меньше, но все равно очень значительные», — отметил он.

По словам Рубио, Трамп считает войны бессмысленной потерей человеческих жизней и ресурсов.

«И он хочет, чтобы они закончились. И он собирается сделать все, что в его силах, чтобы положить конец этой войне и любой другой войне, которую он имеет шанс прекратить, как вы видели в прошлом. И поэтому мы будем продолжать работать над этим», — добавил госсекретарь.

Ранее The Economist, анализируя ситуацию на фронте, сообщил, что во время летнего наступления страна-агрессор Россия несет в войне против Украины самые высокие потери, чем на любом другом этапе конфликта.

За минувшие сутки страна-агрессор Россия потеряла на войне против Украины около 920 своих солдат убитыми и ранеными, сообщает Генштаб ВСУ. Общие потери врага по состоянию на четверг, 10 июля, составляют ориентировочно 1 030 580 оккупантов.

12 июня Генштаб ВСУ сообщил, что потери армии РФ превысили 1 миллион человек.

В спецподразделении Kraken ГУР Минобороны Украины сообщили, что миллионным оккупантом, уничтоженным украинскими военнослужащими, стал морской пехотинец Сергей Машаненков.