Армия страны-агрессора России потеряла на войне против Украины ориентировочно 1040 военных за последние сутки. Общие боевые потери РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину достигли 1 031 620 человек, сообщил Генштаб ВСУ в пятницу, 11 июля.

Потери россиян в военной технике следующие:

танков — 11 013 ( +2 единицы за сутки);

+2 единицы за сутки); боевых бронированных машин — 22 979 ( +7);

+7); артиллерийских систем — 30 163 ( +23);

+23); РСЗО — 1437;

средств ПВО — 1193;

самолетов — 421;

вертолетов — 340;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 45 003 ( +222);

+222); крылатых ракет — 3459 ( +14);

+14); кораблей/катеров — 28;

подводных лодок — 1;

автомобильной техники и автоцистерн — 54 732 ( +76);

+76); специальной техники — 3929.

Фото: Генштаб ВСУ

12 июня Генштаб ВСУ сообщил, что потери армии страны-агрессора превысили 1 миллион человек.

Представители спецподразделения Kraken ГУР Минобороны Украины сообщили, что миллионным оккупантом, уничтоженным украинскими военнослужащими, стал морской пехотинец Сергей Машаненков.

10 июля издание The Economist писало, что во время так называемого летнего наступления РФ, начавшегося 1 мая, российские войска могли потерять около 31 000 человек — это больше, чем на любом другом этапе войны.