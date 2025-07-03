В России подтвердили гибель заместителя командующего военно-морским флотом Гудкова

Об этом сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

По его словам, вместе с командиром погиб морпех Нариман Шихалиев.

Отмечается, что Гудков был генерал-майором и носил звание героя России и Приморья. Ранее он также командовал 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригадой морской пехоты Тихоокеанского флота.

Реклама

Михаил Гудков родился в российском Новосибирске, где учился в высшем военном командном училище.

В марте 2025 года его назначили заместителем главнокомандующего ВМФ России.

Возглавляемая им 155-я бригада во главе с Гудковым участвовала в боевых действиях в Курской области.

Осенью 2023 года его наградили медалью Золотая звезда Героя России.

Российская 155-я бригада морской пехоты, которая считалась элитным подразделением Вооруженных сил РФ, по меньшей мере трижды несла колоссальные потери в войне РФ против Украины. В начале марта 2022 года подразделения этой бригады полностью разгромили под Мощуном. Впоследствии 155-я бригада понесла значительные потери в начале ноября 2022 года в районе села Павловка Волновахского района Донецкой области, а затем — колоссальный разгром в начале февраля во время российского наступления на Угледар. После этого подразделения 155-й бригады участвовали в новой попытке наступления российских войск на Харьков летом 2024 года, где также понесли серьезные потери. После начала операции ВСУ в Курской области в августе 2024-го подразделения 155-й бригады частично перебросили на Курщину.