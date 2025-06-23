Фотография генерал-майора Мохаммада Багери на одной из улиц Тегерана (Фото: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

В течение нескольких часов после того, как Израиль 13 июня нанес первые удары по Ирану , израильские разведчики начали тайную кампанию по запугиванию высокопоставленных чиновников Тегерана.

Целью операции было посеять раздор и дестабилизировать режим в Иране, рассказали The Washington Post три источника.

По их словам, сотрудники израильских служб безопасности, владеющие персидским, звонили высшим иранским чиновникам и предупреждали их, что они также погибнут, если не прекратят поддерживать режим аятоллы Али Хаменеи, верховного лидера Ирана.

Реклама

Один из источников газеты отметил, что выйти на контакт удалось с 20 иранскими чиновниками.

The Washington Post также получила аудиозапись и стенограмму одного из таких звонков, который состоялся 13 июня.

«Советую сейчас: у тебя есть 12 часов, чтобы сбежать вместе с женой и ребенком. Иначе ты окажешься в нашем списке», — сказал на аудиозаписи израильский разведчик одному из высокопоставленных иранских генералов, близкому к руководству страны.

Оперативник добавил, что Израиль может в любой момент навести оружие на генерала и его семью.

«Мы ближе к вам, чем ваша собственная вена на шее. Запомните это. Пусть Бог вас защитит», — сказал он.

Генералу, который входил в Корпус стражей Исламской революции, сообщили, что у него есть 12 часов, чтобы записать видео, в котором он дистанцируется от иранского правительства.

«Как мне вам это отправить?» — ответил генерал.

«Я пришлю вам Telegram ID,» — сказал оперативник, имея в виду мессенджер Telegram, — «Отправьте его».

Неизвестно, было ли такое видео сделано или отправлено. Считается, что генерал до сих пор жив и находится в Иране, сказал WP один из людей, знакомых с операцией. Однако основной целью операции было отпугнуть и запутать руководство Тегерана, добавил другой собеседник.

Источник WP в Израиле передал журналистам аудиозапись и ее англоязычную расшифровку, а также описание другого звонка иранскому чиновнику, приближенному к Хаменеи. Источник заверил, что аудиозапись не претерпела никаких изменений, кроме маскировки голоса израильского разведчика для защиты его личности. The Washington Post также получила имя иранского генерала, однако решила не публиковать его и изъяла голос из записи, чтобы сохранить его конфиденциальность.

WP добавляет, что телефонные звонки ведущим чиновникам иранской армии и служб безопасности были частью широкомасштабной тайной операции, которую израильские чиновники описывают как комплексную кампанию, которая дополняла удары по ядерным и военным объектам Ирана.

В первые часы атаки Израиля были ликвидированы члены внутреннего круга Хаменеи и ведущие специалисты ядерной программы Тегерана. Среди тех, кого считают погибшими: Хоссейн Салами, глава Корпуса стражей исламской революции, генерал-майор Мохаммад Багери — начальник штаба вооруженных сил Ирана, а также Ферейдун Аббаси-Давани, ядерный физик и ключевая фигура в иранской ядерной программе.

Израильский оперативник особо подчеркнул эти убийства во время телефонного разговора с иранским генералом: «Объясню тебе, слушай внимательно. Я звоню из страны, которая два часа назад отправила Багери, Салами, Шамхани — одного за другим — в ад».

В список погибших оперативника также входил вице-адмирал Али Шамхани, Али Шамхани, близкий помощник и советник аятоллы Али Хаменеи. Иранские СМИ сообщали, что Шамхани, хотя и серьезно ранен, выжил после израильского удара.

В тайную кампанию запугивания были вовлечены несколько израильских спецслужб и военных структур. Ее целью было усложнить аятоли Хаменеи, который определяет политику национальной безопасности Ирана, процесс назначения преемников на места ликвидированных должностных лиц.

«Руководители второго уровня, которые должны унаследовать должности и сейчас заполняют места тех, кого ликвидировали, напуганы. Им на личном уровне напоминают, что произошло с преемником Хасана Насраллы и преемниками командиров Хезболлы, которых также ликвидировали», — отметил источник WP.

Израильский чиновник рассказал газете, что части высокопоставленных иранских чиновников под дверь подкладывали предупредительные письма, с другими выходили на связь по телефону, а некоторые получали послания через своих жен.

По словам одного из знакомых с деталями операции, с отдельными иранскими чиновниками связывались неоднократно, что впоследствии переросло в прямой диалог с израильской разведкой.