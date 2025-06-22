GBU-57, Tomahawk и бомбардировщики В-2. Чем и как США ударили по Ирану — краткий анализ эксперта по вопросам авиарынка Богдана Долинце

22 июня, 12:06
Новостная лента сообщает, что США ударили по ядерным объектам Ирана. Нью-Йорк, США, 21 июня 2025 года (Фото: REUTERS/Eduardo Munoz)

Автор: Павел Новиков

США ударили по Ирану, в результате чего, как заявляет президент США Дональд Трамп, три ключевых объекта по обогащению урана «полностью и окончательно уничтожены».

Эксперт по вопросам авиационного рынка Богдан Долинце в интервью Radio NV проанализировал удар и его последствия.

— Состоялось первое применение бетонобойных бомб, весом 30 килотонн. Сейчас эксперты будут ждать и выяснять подробности, действительно ли, как сказал Трамп, «полностью и бесповоротно уничтожены» все три ядерных объекта, или что-то надо будет добивать. Как бы вы оценили эту американскую операцию? Что в ней уникального, что в ней интересного?

— Прежде всего, если мы говорим именно об этой операции, то фактически заявлено, по состоянию на сегодня, что было использовано около 12 авиабомб GBU-57, каждая из которых весит около [30 000 фунтов, что составляет около 13,6 метрических тонн].

Теги:   Иран США-Иран Ядерная программа Ирана война Израиля и Ирана Бомбардировщики США Радио NV

