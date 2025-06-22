Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио в Ситуационной комнате во время ударов по Ирану (Фото: The White House / Х.com)

Нанеся удары по ядерным объектам Ирана , президент США Дональд Трамп пошел на огромный риск, и возникли два сценария, как ситуация может развиваться дальше.

Об этом в воскресенье, 22 июня, пишет The New York Times, анализируя атаки американской авиации на три ядерных объекта Тегерана, среди которых подземный завод по обогащению урана в Фордо.

Как подчеркивает издание, Трамп, идя на рискованную авантюру, делает ставку на то, что США смогут отразить любой ответный удар со стороны Ирана, а также на то, что Тегерану не удастся возобновить ядерную программу.

«Для Трампа решение атаковать ядерную инфраструктуру враждебного государства является самым большим и потенциально самым опасным риском его второго срока», — констатирует NYT.

Разъясняя, на что может рассчитывать американский лидер, издание указывает, что США, как ожидается, способны отразить любые ответные удары, которые Иран может нанести против более 40 тысяч американских солдат, размещенных по всему региону. Все они находятся в зоне досягаемости иранских ракет, пишет NYT. Также Трамп считает, что сможет сдержать ослабленный Иран от использования терроризма, захвата заложников и кибератак в качестве мести. Но самое главное, акцентирует издание, президент США надеется на то, что он уничтожил шансы Ирана когда-либо возобновить ядерную программу.

Ранее Тегеран четко дал понять, что в случае атак выйдет из Договора о нераспространении ядерного оружия и переведет свою программу в подполье. Вот почему США были сосредоточены на уничтожении объекта в Фордо, где Иран производил почти все ядерное топливо.

В субботу вечером помощники Трампа заверили союзников, что единственная цель Вашингтона — уничтожение ядерной программы. «Они прямо заявили, что это не является объявлением войны», — цитирует NYT высокопоставленного европейского дипломата.

Размышляя над тем, как могут развиваться события дальше, NYT подчеркивает, что в том случае, если Тегеран не сможет ответить, власть аятоллы ослабнет и страна откажется от своих ядерных амбиций, Трамп, конечно, заявит, что только он был готов использовать американскую военную мощь для достижения цели, которую его предшественники считали слишком рискованной.

Но есть еще один сценарий — Иран постепенно восстановится, выжившие ученые-ядерщики уйдут в подполье и страна двинется по пути Северной Кореи, создавая бомбы. По данным разведки, сегодня у КНДР 60 или даже больше ядерных зарядов.

Удары США по ядерным объектам Ирана: что известно

В ночь на 22 июня по киевскому времени Дональд Трамп объявил об авиаударах по трем ядерным объектам на территории Ирана. По его словам, американские военные атаковали объекты в Фордо и Натанзе, где расположены заводы по обогащению урана, а также в Исфахане, где расположены установки по конверсии урана и производство центрифуг.

Трамп заявил, что целью ударов США было «уничтожить мощности Ирана по обогащению урана и остановить ядерную угрозу».

По данным CNN, США нанесли авиаудары по Ирану с американских бомбардировщиков B-2. Источники телеканала также сообщили, что для ударов по ядерным объектам Ирана США применили управляемые противобункерные авиационные бомбы GBU-57. Это первый известный случай применения таких бомб для военной операции.

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что ядерная программа Ирана была "существенно" поражена.

Организация по атомной энергии Ирана заявила о намерении продолжить ядерную программу, несмотря на атаки на свои объекты со стороны США и Израиля.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил, что прямое участие США в боевых действиях может обернуться для Вашингтона «непоправимыми убытками». Он уверяет, что американцы «понесут более серьезные потери, чем те, которые были в прошлом».