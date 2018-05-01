Порнозвезда Сторми Дэниелс подала еще один иск против Трампа

Порноактриса Сторми Дэниелс, настоящее имя которой является Стэфани Клиффорд подала в суд иск на президента США Дональда Трампа.

Об этом передает Reuters.

Причиной стало то, что в 2011 году актрисе угрожал неизвестный мужчина, который требовал не разглашать информацию о ее связи с Трампом.

Актриса опубликовала фоторобот мужчины, но Трамп опубликовал твит, в котором назвал рисунок "липой".

В начале 2018 года газета The Wall Street Journal сообщила, что юрист Трампа Майкл Коэн заплатил порноактрисе за молчание $130 тыс. Соглашение было достигнуто непосредственно перед президентскими выборами 2016 года.

Сам Коэн в феврале 2018 подтвердил этот факт, однако заявил, что сделал это по собственной инициативе и из собственных средств.

В ответ адвокаты Сторми Дэниелс заявили, что этим признанием Коэн нарушил соглашение между Трампом и Клиффорд о неразглашении их отношений. Теперь актриса намерена через суд добиться расторжения подписки о молчании о своей связи с нынешним президентом. Команда Трампа утверждает, что Клиффорд уже проиграла дело.

29 марта Клиффорд заявила об угрозах в свой адрес.