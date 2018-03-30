Секс, деньги и Россия. Юристы Трампа борются с наступлением на трех фронтах

Президент США Дональд Трамп столкнулся с обвинениями на трех фронтах одновременно.

Об этом идет речь в статье CNN.

Первое направление связано с тем, что на него подала в суд порноактриса Стефани Клиффорд, более известная под псевдонимом Сторми Дэниэлс, которая якобы получила $130 тысяч за неразглашение сексуальных отношений с президентом. Кроме того, продолжаются расследования возможных связей руководителей предвыборной кампании Трампа с Россией и конфликта интересов Трампа как президента США и владельца бизнес-империи.

Секс-скандал вокруг Трампа

В начале марта стало известно о том, что против президента США подала иск порноактриса Стефани Клиффорд. Ее адвокат Майкл Авенатти опубликовал на своей странице в Twitter ссылку на иск, который он подал в Верховный суд Лос-Анджелеса, в котором говорится, что интимные отношения между Трампом и Клиффорд продолжались с лета 2006 года до 2007 года.

Earlier today, we filed this complaint seeking a ct order voiding the alleged “hush” agreement between our client S. Clifford aka Stormy Daniels and Donald Trump. https://t.co/upa9u10MqR — Michael Avenatti (@MichaelAvenatti) 7 марта 2018 г.

Цель иска - аннулировать соглашение о неразглашении, которое она подписала в 2016 году после того, как с ней связался адвокат Трампа Майкл Коэн и заплатил за молчание $130 тысяч в разгар президентской кампании. Однако это соглашение Дональд Трамп так и не подписал. По мнению Клиффорд и ее адвоката, без подписи президента соглашение недействительно.

Информация о том, что адвокат Трампа заплатил порноактрисе Сторми Дэниэлс $130 тысяч за молчание о связи с ним, появилась в СМИ в январе 2018 года.

A former porn star reached a $130,000 deal just before the 2016 election to stay silent about an alleged sexual encounter with Donald Trumphttps://t.co/uztUVwrPAm — The Wall Street Journal (@WSJ) 12 января 2018 г.

Сначала Коэн отрицал это, но в феврале 2018 года подтвердил этот факт, однако заявил, что сделал это по личной инициативе и из собственных средств.

Адвокат Клиффорд Авенатти утверждает, что хочет выяснить, знал ли Трамп об этой выплате и давал ли на нее согласие. 28 марта он попросил суд обязать Трампа дать показания о его предполагаемой связи с порноактрисой. Однако 29 марта Федеральный суд в штате Калифорния отказал в прошении о вызове в суд Трампа для дачи свидетельских показаний. Защита Дэниэлс заявила, что они повторно направят прошение о вызове президента США на допрос.

Клиффорд также рассказывала, что в 2011 году ей угрожал неизвестный, чтобы она "оставила Трампа в покое".

Тем временем адвокаты президента США уже потребовали через суд от Стефани Клиффорд выплатить $20 млн за нарушение соглашения о неразглашении информации.

О связи с президентом США заявила и звезда Playboy Карен Макдугал. По ее словам, их отношения в 2006-2007 годах длились 10 месяцев.

Макдугал тоже обратилась в суд Лос-Анджелеса, требуя освободить ее от обязательства не обнародовать публично данные о предполагаемой интимной связи с Трампом. Такое обязательство Макдугал дала компании American Media и принадлежащему ей изданию National Enquirer, которые заплатили модели $150 тыс. за эксклюзивное право на публикацию ее истории. Однако материал так и не увидел свет.

Адвокаты звезды Playboy считают, что этот контракт был заключен умышленно, чтобы замять историю и лишить Макдугал возможности рассказать об интимных аферах президента.

Обсуждение возможности помилования Пола Манафорта и Майкла Флинна

28 марта издание The New York Times опубликовало статью о том, что адвокат Трампа обсуждал в прошлом году возможность помилования двоих своих бывших советников Пола Манафорта и Майкла Флинна с их юристами.

Это происходило на фоне расследования спецпрокурором Робертом Мюллером дел в отношении обоих мужчин в связи с возможным вмешательством России в президентские выборы в США. Однако не упоминается, знал ли об этом обсуждении Трамп.

Тем не менее, если это правда, вопрос того, почему команда Трампа была так озабочена тем, что могут рассказать Мюллеру Манафорт и Флинн, представляет интерес.

Кроме того, 29 марта стало известно, что расследование Мюллера выявило связь бывшего участника кампании Трампа Рика Гейтса, который также был бизнес-партнером Пола Манафорта, с экс-представителем российской разведки во время президентской кампании.

Отель Трампа и конфликт интересов

Еще одна юридическая проблема, с которой столкнулся Дональд Трамп, связана с критикой президента США за то, что он недостаточно сделал для предотвращения потенциального конфликта интересов.

Федеральный судья Питер Мессетт постановил начать судебный процесс, в котором будет рассматриваться вопрос того, что иностранные правительства могут принимать решение о проведении мероприятий в отеле Трампа просто потому, что он принадлежит президенту, и это может навредить другим предприятиям, работающим в этой сфере в округе Мэриленд.

Это юридическое сражение таит в себе пусть и отдаленную, но угрозу импичмента за нарушение Конституции США.

Судебное дело может также привлечь внимание юристов к истории бизнеса Трампа, публичности которой он пытается избежать.

НВ