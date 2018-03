Секс, деньги и Россия. Юристы Трампа борются с наступлением на трех фронтах

Президент США Дональд Трамп столкнулся с обвинениями на трех фронтах одновременно.

Об этом идет речь в статье CNN.

Первое направление связано с тем, что на него подала в суд порноактриса Стефани Клиффорд, более известная под псевдонимом Сторми Дэниэлс, которая якобы получила $130 тысяч за неразглашение сексуальных отношений с президентом. Кроме того, продолжаются расследования возможных связей руководителей предвыборной кампании Трампа с Россией и конфликта интересов Трампа как президента США и владельца бизнес-империи.

В начале марта стало известно о том, что против президента США подала иск порноактриса Стефани Клиффорд. Ее адвокат Майкл Авенатти опубликовал на своей странице в Twitter ссылку на иск, который он подал в Верховный суд Лос-Анджелеса, в котором говорится, что интимные отношения между Трампом и Клиффорд продолжались с лета 2006 года до 2007 года.

Earlier today, we filed this complaint seeking a ct order voiding the alleged “hush” agreement between our client S. Clifford aka Stormy Daniels and Donald Trump. https://t.co/upa9u10MqR

Цель иска - аннулировать соглашение о неразглашении, которое она подписала в 2016 году после того, как с ней связался адвокат Трампа Майкл Коэн и заплатил за молчание $130 тысяч в разгар президентской кампании. Однако это соглашение Дональд Трамп так и не подписал. По мнению Клиффорд и ее адвоката, без подписи президента соглашение недействительно.

Информация о том, что адвокат Трампа заплатил порноактрисе Сторми Дэниэлс $130 тысяч за молчание о связи с ним, появилась в СМИ в январе 2018 года.

A former porn star reached a $130,000 deal just before the 2016 election to stay silent about an alleged sexual encounter with Donald Trumphttps://t.co/uztUVwrPAm