Порноактриса заявила об угрозах с требованием "оставить Трампа в покое"

Стефани Клиффорд, с которой Трамп якобы состоял во внебрачной связи, утверждает, что неизвестный требовал от нее "оставить Трампа в покое"

Порноактриса Стефани Клиффорд, которая утверждает, что у нее были отношения с нынешним президентом США Дональдом Трампом, заявила об угрозах в свой адрес.

В эфире телеканала CBS она рассказала, что в 2011 году, после того, как она за 15 тысяч долларов продала историю об связи с Трампом медийной группе Bauer Publishing, к ней в Лас-Вегасе подошел мужчина, который потребовал "оставить Трампа в покое" и пригрозил в противном случае учинить над ней расправу, сообщает DW.

По словам актрисы, она не обращалась в полицию, поскольку была напугана.

По информации СМИ, материал так и не был выпущен, поскольку после обращения к Трампу за комментарием, его адвокат Майкл Коэн пригрозил иском.

Ранее сообщалось, что порноактриса Стефани Клиффорд, более известная под псевдонимом Сторми Дэниэлс, подала иск против президента США Дональда Трампа.

Она заявила, что Трамп не подписал договор о неразглашении их отношений, которые продолжались с лета 2006 года до начала 2007 года.

Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что адвокаты Трампа выиграли суд против Клиффорд.