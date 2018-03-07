Порноактриса подала в суд на Трампа

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Стефани Клиффорд (Сторми Дэниэлс) уверяет, что Трамп не подписал договор о неразглашении

Стефани Клиффорд (Сторми Дэниэлс) уверяет, что Трамп не подписал договор о неразглашении

Порноактриса Стефани Клиффорд, более известная под псевдонимом Сторми Дэниэлс подала иск против президента США Дональда Трампа.

Она сообщает, что Трамп не подписал договор о неразглашении их отношений, которые продолжались с лета 2006 года до начала 2007 года, передает NBC News.

Адвокат актрисы ранее подтвердил, что она получала от Трампа 130 тысяч долларов за неразглашение их отношений.

Ранее президент США Дональд Трамп во время выступления на ежегодном съезде консервативных активистов пошутил по поводу своей прически.

"Я пытаюсь, как только могу, скрыть эту плешь, ребята. Я работаю над этим изо всех сил", - сказал Трамп.

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