Помпео: США будут использовать "закон Магнитского" в полную силу

Помпео заявил, что США будут и впредь применять "закон Магнитского"

Кандидат на пост госсекретаря Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты будут и впредь применять "закон Магнитского".

На слушаниях в комитете по иностранным делам Сената США он отметил, что данный акт будет использоваться "в полную силу", сообщает Интерфакс-Украина.

Акт Магнитского был принят в декабре 2012 года в США. Согласно закону, отменялась поправка Джексона-Вэника и вводились персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России.

Закон назван в честь бизнесмена Сергея Магнитского, который в 2009 году был арестован по обвинению в помощи главе фонда Hermitage Capital Management Уильяму Браудеру в уклонении от уплаты налогов. Спустя 11 месяцев предварительного заключения Сергей скончался в больнице Следственного изолятора №1 города Москва.

Аналогичные правовые акты также приняли Канада, Эстония, Литва.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что правительство и политические партии обсуждают поправки в закон о противодействии коррупции и нарушений прав человека, которые являются аналогом закона Магнитского.