Мэй подтвердила, что Британия работает над аналогом "списка Магнитского"

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Мэй подтвердила обсуждение в Лондоне аналога

Мэй подтвердила обсуждение в Лондоне аналога "закона Магнитского"

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что правительство и политические партии обсуждают поправки к закону о противодействии коррупции и нарушениям прав человека, которые являются аналогом "закона Магнитского".

Об этом она сказала во время выступления в палате общин британского парламента, сообщает Интерфакс.

"С (представителями) партий идут дискуссии об эффекте этой поправки в ее нынешнем виде и о том, чтобы гарантировать, что любое действие, которое будет предпринято в соответствии с ней, сработает", - отметила Мэй.

Ранее информация о том, что Лондон работает над своей версией "списка Магнитсткого" появилась в СМИ.

По информации журналистов, глава британского МИД Борис Джонсон и министр внутренних дел Эмбер Радд намерены внести в черный список 49 граждан России.

Акт Магнитского был принят в декабре 2012 года в США. Согласно закону, отменялась поправка Джексона-Вэника и вводились персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушения прав человека и принципа верховенства права в России.

Закон назван в честь бизнесмена Сергея Магнитского, который в 2009 году был арестован по обвинению в помощи главе фонда Hermitage Capital Management Уильяму Браудеру в уклонении от уплаты налогов. Через 11 месяцев предварительного заключения Сергей умер в больнице Следственного изолятора №1 города Москва.

После этого аналогичные законы появились и в других странах, в частности в Канаде и Литве.

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