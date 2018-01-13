49 россиянам запретили въезд в Литву

В пятницу, 12 января, глава МВД Литвы Эймутис Мисюнас подписал местный аналог акта Магнитского, согласно которому в страну запретили въезд для 49 россиян.

В Литву запрещен въезд гражданам РФ, которых обвиняют в нарушениях прав человека и отмывании денег, передает BNS.

"Министр подписал распоряжение о запрете на въезд в Литву 49 лицам на основании принятого закона и по предложению МИД", - сообщили представители МВД.

Вскоре Департамент миграции должен обнародовать список граждан РФ, которым запрещен въезд в Литву.

Напомним, в среду, 18 октября, в Канаде начал действовать так называемый акт Магнитского, который предполагает персональные санкции против официальных лиц из России, Венесуэлы, Ирана, Мьянмы и Вьетнама.

Ранее данный законопроект утвердила Нижняя палата парламента Канады (Палата общин), а затем и Сенат.

Акт Магнитского был принят в декабре 2012 года в США. Согласно закону, отменялась поправка Джексона-Вэника и вводились персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России.

Закон назван в честь бизнесмена Сергея Магнитского, который в 2009 году был арестован по обвинению в помощи главе фонда Hermitage Capital Management Уильяму Браудеру в уклонении от уплаты налогов. Спустя 11 месяцев предварительного заключения Сергей скончался в больнице Следственного изолятора №1 города Москва.

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