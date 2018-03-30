Эстония закрыла въезд в страну 49 фигурантам местного списка Магнитского

В четверг, 29 марта, правительство Эстонии запретило въезд в страну 49 фигурантам местного списка Магнитского.

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Эстонии, по предложению главы МИД Свена Миксера правительство "приняло решение о запрете на въезд в республику 49 лицам, связанным с грубыми нарушениями прав человека, в том числе со смертью Сергея Магнитского, на основании закона о международных санкциях”.

"Единство и решимость правительства по этому вопросу свидетельствует о нашем стремлении привлечь внимание к растущим нарушениям международного права в России. Мы не можем не реагировать на нарушения прав человека", - сказал Миксер.

Он отметил, что Эстония поддерживает соблюдение верховенства закона путем осуществления таких мер.

"Эстония очень серьезно относится к правам человека, и мы также хотели бы отправить это послание нашим союзникам. Все мы должны реагировать на попытки подорвать основанный на правилах мировой порядок и тем самым способствовать нашей безопасности", - сказал министр.

Напомним, в феврале Латвия запретила въезд в страну 49 иностранцам, внесенным в так называемый "список Магнитского", Литва сделала то же в январе.

Акт Магнитского был принят в декабре 2012 года в США. Согласно закону, отменялась поправка Джексона-Вэника и вводились персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России.

Закон назван в честь бизнесмена Сергея Магнитского, который в 2009 году был арестован по обвинению в помощи главе фонда Hermitage Capital Management Уильяму Браудеру в уклонении от уплаты налогов. Спустя 11 месяцев предварительного заключения Сергей скончался в больнице Следственного изолятора №1 города Москва.