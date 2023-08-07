Польша проведет крупнейший с 1989 года военный парад 7 августа, 04:41 Военный парад в Польше состоится 15 августа (Фото:Courtesy 12 Brygada Zmechanizowana/Handout via REUTERS)

Пресс-офицер Первой Варшавской бронетанковой бригады, лейтенант Яцек Пьотровский сообщил, что 15 августа в Польше состоится военный парад.



Об этом сообщает Польское радио.

Парад по случаю празднования Дня Войска Польского будет крупнейшим с 1989 года показом Вооруженных сил государства.

В Варшаве можно будет увидеть технику польского, американского и корейского производства. Вместе с польской армией будут присутствовать военные из США, Великобритании, Хорватии и Румынии.



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«Каждый, кто хочет совместно с нами праздновать, потому что надо заметить, что День Войска Польского — это прежде всего праздник каждого поляка, и каждый, кто захочет следить вживую или в медиа, сможет увидеть самую современную технику, которая есть на оснащении Войска Польского или уже вскоре поступит на оснащение», — заявил Пьотровский.

В конце июля вице-премьер-министр Польши Ярослав Качиньский заявил, что правительство его страны восстанавливает и создает новые воинские части, чтобы увеличить численность армии вдвое.