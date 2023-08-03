«Без колебаний применят оружие». Польша перебросила ударные вертолеты для патрулирования границы с Беларусью 3 августа, 17:40 Министр обороны Польши Мариуш Блащак и генерал Марек Соколовский сообщили на брифинге, что к границе с Беларусью будут переброшены ударные вертолеты для патрулирования этой территории (Фото:kaboompics / pixabay)

Министр обороны Польши Мариуш Блащак и генерал Марек Соколовский сообщили во время брифинга, что к границе с Беларусью будут переброшены ударные вертолеты для патрулирования после того, как два белорусских вертолета залетели на территорию Польши.

Об этом сообщает TVP.

По словам представителей Минобороны Польши, в Подляское воеводство, которое граничит с Беларусью, будут направлены боевые вертолеты из 1-й авиационной бригады сухопутных сил и 25-й бригады воздушной кавалерии.

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Генерал Соколовский сообщил, что они будут дежурить в режиме полной готовности с базированием в двух местах.

«Эти вертолеты — вооружены и готовы к бою», — заявил он, добавив, что в составе экипажей есть пилоты, которые имеют военный опыт в миссиях в Ираке и Афганистане.

По словам генерала, эти военные имеют боевой опыт и в случае провокаций «готовы применить оружие».

«Они очень опытные. Если будет происходить что-то тревожное, они без колебаний применят оружие», — резюмировал генерал Соколовский.

Инцидент с белорусскими вертолетами — что известно

1 августа Министерство обороны Польши заявило, что два белорусских вертолета пересекли польскую границу на очень малой высоте, поэтому их было сложно обнаружить.

Ранее фото белорусских вертолетов на территории Польши публиковала польский волонтер Элиза Ковальчик.

Местные OSINT-аналитики установили, что вертолеты Ми-8 и Ми-24 пролетели над центром Беловежи, их сфотографировали местные жители.

В Оперативном командовании ВС Польши до этого опровергали нарушение воздушного пространства. Подполковник Яцек Горышевский сказал журналистам PAP, что Беларусь предупреждала о работе до трех вертолетов в пограничной зоне и, что их полеты «носят учебный характер».

В министерстве обороны Беларуси отрицали, что их вертолеты нарушили воздушное пространство Польши и назвали заявления Варшавы «надуманными» и сделанными «для оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы».

Представитель Госдепа США Мэтью Миллер заявил, что все страны должны уважать суверенное воздушное пространство других стран.