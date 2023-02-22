Польские танки Leopard 2 готовы к отправке в Украину — Дуда 22 февраля, 22:47 Анджей Дуда на фоне танка Leopard 2 A4 (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Польша подготовила к отправке в Украину танки Leopard 2. Их планируют доставить в течение месяца.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью CNN.

Он напомнил, что на данный момент украинские военнослужащие проходят обучение на этих танках.

«Сегодня наши танки Leopard готовы для Украины. В нашем учебном центре на танках Leopard тренируются украинские танкисты, мы готовим их прямо сейчас, идет цикл обучения», — отметил глава государства.

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По его словам, украинские военные, которых сейчас обучают в Польше, «в течение одного месяца будут готовы вернуться в Украину вместе с танками».

Также Дуда добавил, что у Польши есть серьезные проблемы с получением запасных частей для немецкий танков.

«Это не только у нас — эти проблемы довольно распространены. У других стран тоже есть проблемы с Leopard, потому что у немцев серьезные проблемы с поставками запчастей. Мы не понимаем этой ситуации, но так оно и есть», — уточнил он.

22 февраля в МИД Польши сообщили, что страна предоставит Украине 14 танков Leopard 2 в течение «ближайших двух-трех недель».

Инфографика: NV

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина получит 120−140 современных западных танков в первой волне.

Президент Владимир Зеленский говорил, что для наступления Украине нужно 300−500 танков.