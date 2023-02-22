Польские танки Leopard 2 готовы к отправке в Украину — Дуда
Анджей Дуда на фоне танка Leopard 2 A4 (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)
Польша подготовила к отправке в Украину танки Leopard 2. Их планируют доставить в течение месяца.
Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью CNN.
Он напомнил, что на данный момент украинские военнослужащие проходят обучение на этих танках.
«Сегодня наши танки Leopard готовы для Украины. В нашем учебном центре на танках Leopard тренируются украинские танкисты, мы готовим их прямо сейчас, идет цикл обучения», — отметил глава государства.
По его словам, украинские военные, которых сейчас обучают в Польше, «в течение одного месяца будут готовы вернуться в Украину вместе с танками».
Также Дуда добавил, что у Польши есть серьезные проблемы с получением запасных частей для немецкий танков.
«Это не только у нас — эти проблемы довольно распространены. У других стран тоже есть проблемы с Leopard, потому что у немцев серьезные проблемы с поставками запчастей. Мы не понимаем этой ситуации, но так оно и есть», — уточнил он.
22 февраля в МИД Польши сообщили, что страна предоставит Украине 14 танков Leopard 2 в течение «ближайших двух-трех недель».
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина получит 120−140 современных западных танков в первой волне.
Президент Владимир Зеленский говорил, что для наступления Украине нужно 300−500 танков.