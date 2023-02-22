Польша передаст Украине Leopard 2 в ближайшие недели — МИД

22 февраля, 06:07
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Немецкий танк Leopard 2 (Фото:synaxonag/Wikipedia)

Немецкий танк Leopard 2 (Фото:synaxonag/Wikipedia)

Польша предоставит Украине 14 танков Leopard 2 в течение «ближайших двух-трех недель». Это произойдет после завершения подготовки украинских войск.

Об этом пишет CNN со ссылкой на МИД Польши.

Представитель Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина заявил, что его страна поддерживает и отправку истребителей в Украину, но еще должен быть достигнут консенсус между странами НАТО.

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"Так же как это было с танками, мы надеемся, что эта коалиция будет достаточно большой, чтобы все больше поддерживать украинцев. Реактивные самолеты очень полезны на украинской войне. Но мы являемся членом НАТО и хотим достичь согласия по всем таким вопросам, чтобы участвовать". в этом вместе, потому что альянс сильнее, когда мы вместе", — сказал спикер.

Инфографика: NV
Фото: Инфографика: NV

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что над передачей Украине танков Leopard 2 работает группа стран, среди которых Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды. 25 января Германия после долгих колебаний одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2 и их реэкспорт из стран-партнеров.

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина получит 120-140 современных западных танков в первой волне.

Президент Владимир Зеленский говорил, что для наступления Украине нужно 300-500 танков.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Польша Военная помощь Украина-Польша Война в Украине Война России против Украины танки Leopard Leopard 2

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