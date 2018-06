Полиция установила личность стрелка из Мэриленда

Издание NBC News сообщает, что полиция установила личность мужчины, который открыл стрельбу в редакции американской газеты Capital Gazette в городе Аннаполисе, штат Мэриленд.

В данный момент силовики проводят обыск в месте его проживания.

BREAKING: White male suspect in Maryland newsroom shooting has been identified via use of facial recognition technology, and local authorities are executing search warrant on his home, multiple senior law enforcement officials tell @NBCInvestigates.