Полиция установила личность стрелка из Мэриленда

Издание NBC News сообщает, что полиция установила личность мужчины, который открыл стрельбу в редакции американской газеты Capital Gazette в городе Аннаполисе, штат Мэриленд.

В данный момент силовики проводят обыск в месте его проживания.

BREAKING: White male suspect in Maryland newsroom shooting has been identified via use of facial recognition technology, and local authorities are executing search warrant on his home, multiple senior law enforcement officials tell @NBCInvestigates. — NBC News (@NBCNews) 28 июня 2018 г.

Мужчина специально повредил свои пальцы, чтобы полиция не могла опознать его по отпечаткам пальцев, передает CBS.

В свою очередь телеканал CNN сообщает, что стрелок ранее обвинил газету Capital Gazette в клевете, написав в редакцию письмо.

Напомним, в редакции американского издания Capital Gazette произошла стрельба. Точное число пострадавших в данный момент неизвестно. Сообщается о пятерых погибших.Стрелявший мужчина был задержан. Позже стало известно, что преступник был вооружен дробовиком. Стрельбу прокомментировал президент США Дональд Трамп, который поддержал пострадавших.