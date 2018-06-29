29 июня 2018, пятница

Полиция установила личность стрелка из Мэриленда

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Мужчина ранее обвинил издание Capital Gazette в клевете

Мужчина ранее обвинил издание Capital Gazette в клевете

Издание NBC News сообщает, что полиция установила личность мужчины, который открыл стрельбу в редакции американской газеты Capital Gazette в городе Аннаполисе, штат Мэриленд.

В данный момент силовики проводят обыск в месте его проживания.

Мужчина специально повредил свои пальцы, чтобы полиция не могла опознать его по отпечаткам пальцев, передает CBS.

В свою очередь телеканал CNN сообщает, что стрелок ранее обвинил газету Capital Gazette в клевете, написав в редакцию письмо.

Напомним, в редакции американского издания Capital Gazette произошла стрельба. Точное число пострадавших в данный момент неизвестно. Сообщается о пятерых погибших.Стрелявший мужчина был задержан. Позже стало известно, что преступник был вооружен дробовиком. Стрельбу прокомментировал президент США Дональд Трамп, который поддержал пострадавших.

 

 

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