Жертвами стрельбы в Мэриленде стали четыре человека - СМИ

Американский телеканал ABC сообщает о том, что в результате стрельбы в редакции американской газеты Capital Gazette в городе Аннаполисе, штат Мэриленд погибли четыре человека.

Shooting at Capital Gazette in Annapolis. Reports of 4 dead and one gunman in custody. Intern tweeted out the shooting asking for help. Police evacuating building and searching for any possible other shooters, and explosives. Fluid situation stay with @ABC7News