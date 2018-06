Трамп прокомментировал стрельбу в редакции Capital Gazette

Президент США Дональд Трамп прокомментировал стрельбу в редакции американской газеты Capital Gazette в городе Аннаполисе, штат Мэриленд.

"Меня проинформировали о стрельбе в Capital-Gazette. Мои мысли и молитвы с семья погибших и пострадавших", - заявил президент США.

Prior to departing Wisconsin, I was briefed on the shooting at Capital Gazette in Annapolis, Maryland. My thoughts and prayers are with the victims and their families. Thank you to all of the First Responders who are currently on the scene.