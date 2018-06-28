В редакции американского издания Capital Gazette произошла стрельба, есть погибшие

Несколько человек были расстреляны в редакции американской газеты Capital Gazette в городе Аннаполисе, штат Мэриленд. Об этом сообщает CNN.

Точное количество пострадавших неизвестно. Однако СМИ сообщают о большом количестве пострадавших, а также о погибших.

Источники отмечают, что на данный момент задержан один подозреваемый в стрельбе в здании, где находится редакция газеты.

Полиция старается максимально минимизировать потери и эвакуирует людей из здания.

На происшествие уже отреагировал губернатор штата Мэриленд Ларри Коган. Также о произошедшем проинформировали президента США Дональда Трампа.

"Абсолютно опустошен, узнав об этой трагедии в Аннаполисе. Я нахожусь в контакте с исполнительным директором округа Стивом Шухом, а @MDSP находится в зоне происшествия, помогая @AACOPD. Пожалуйста, прислушайтесь ко всем предупреждениям и держитесь подальше от этого района. Молитесь за тех, кто находится там и за наше сообщество", – заявил в Twitter Коган.