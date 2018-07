Полиция Британии сообщила о новом инциденте в Солсбери

Полиция Великобритании сообщает, что в центре города Солсбери, где был отравлен Сергей Скрипаль и его дочь, произошел инцидент с бездомным 30-летним мужчиной.

Мужчине стало внезапно плохо на улице Касл-стрит неподалеку от места отравления Скрипалей, передает Sky News.

Место инцидента оцеплено полицией, работают медики. В данный момент неизвестны детали инцидента и был ли отравлен мужчина.

Salisbury still on high alert as @wiltshirepolice and paramedics called to an incident involving a man in his 30s at this Tesco in Salisbury, very close to John Baker house, where Dawn Sturgess lived. #Salisbury #Amesbury pic.twitter.com/0RhWxvFbIF

"Мы не хотим, чтобы люди были встревожены, но надеемся на ваше понимание. Мы сообщим вам, когда у нас будет дополнительная информация. На данный момент нет ничего, что предоставляло бы опасность для общественности. Пожалуйста, избегайте данной области и будьте уважительны к ограждению", - сообщили в полиции.

