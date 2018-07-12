13 июля 2018, пятница

Полиция Британии сообщила о новом инциденте в Солсбери

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Инцидент произошел вблизи ресторана Zizzi
Фото: AndyPenny via Twitter

Инцидент произошел вблизи ресторана Zizzi

Полиция Великобритании сообщает, что в центре города Солсбери, где был отравлен Сергей Скрипаль и его дочь, произошел инцидент с бездомным 30-летним мужчиной.

Мужчине стало внезапно плохо на улице Касл-стрит неподалеку от места отравления Скрипалей, передает Sky News.

Место инцидента оцеплено полицией, работают медики. В данный момент неизвестны детали инцидента и был ли отравлен мужчина.

"Мы не хотим, чтобы люди были встревожены, но надеемся на ваше понимание. Мы сообщим вам, когда у нас будет дополнительная информация. На данный момент нет ничего, что предоставляло бы опасность для общественности. Пожалуйста, избегайте данной области и будьте уважительны к ограждению", - сообщили в полиции.

30 июня из дома в Эймсбери госпитализировали пару - 45-летнего Чарли Роули и 44-летнюю Дон Стерджес. Позже стало известно, что женщина умерла в больнице. Мужчина же пришел в сознание после "небольшого, но весомого улучшения".

Британские власти публично объявили, что пара подверглась воздействию вещества Новичок.

Эймсбери находится в 15 километрах от Солсбери, где 4 марта бывший российский агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом.

В Лондоне заявили, что рабочей линией случившегося считается нецеленаправленное покушение. Скорее всего, пара британцев пострадала от остатков вещества Новичок, которым были отравлены бывший офицер ГРУ и его дочь.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове