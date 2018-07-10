Отравление в Эймсбери: пострадавший мужчина пришел в сознание

Чарли Роули (слева) находится в критическом, но стабильном состоянии

Пострадавший в результате отравления нервно-паралитическим веществом Новичок житель Эймсбери пришел в сознание после "небольшого, но весомого улучшения".

Об этом сообщает BBC со ссылкой на заявление районной больницы Солсбери.

Согласно заявлению медиков, 45-летний Чарли Роули, госпитализированный в больницу 30 июня, находится в критическом, но стабильном состоянии.

44-летняя Дон Стерджес, которая также была отравлена Новичком, умерла в минувшее воскресенье, 8 июля.

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30 июня из дома в Эймсбери госпитализировали пару - 45-летнего Чарли Роули и 44-летнюю Дон Стерджес. Позже стало известно, что женщина умерла в больнице. Британские власти публично объявили, что пара подверглась воздействию вещества Новичок.

Эймсбери находится в 15 километрах от Солсбери, где 4 марта бывший российский агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом.

В Лондоне заявили, что рабочей линией случившегося считается нецеленаправленное покушение. Скорее всего, пара британцев пострадала от остатков вещества Новичок, которым были отравлены бывший офицер ГРУ и его дочь.