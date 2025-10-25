Стало известно, когда начнется суд над поляком, подозреваемым в подготовке покушения на Зеленского

В ноябре в Окружном суде в Замостье начнется судебное разбирательство по делу Павла К. Его подозревают в сборе данных об аэропорте Ряшив-Ясенко, что могло использоваться спецслужбами РФ для подготовки покушения на президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом 23 октября написало польское издание Onet.

Спикер суда в Замостье Павел Тобала, сообщил, что предварительное заседание для согласования процессуальных вопросов и доказательств состоится 25 ноября в 09:00.

Реклама

Первое судебное заседание проведут в тот же день в 09:30.

Издание напоминает, что Павел К. был задержан 17 апреля 2024 года в Люблинском воеводстве. Во время обыска в его доме обнаружили, в частности, незаконное оружие и боеприпасы.

Следствие установило, что он действовал на пользу российской военной разведки, поддерживал контакты с гражданами РФ, которые участвовали в войне в Украине, и собирал информацию об охране аэропорта Жешув-Ясенка. Это могло служить для подготовки покушения на президента Украины Зеленского, добавила прокуратура.

20 мая обвинительный акт от Офиса генерального прокурора Украины поступил в Окружной суд в Варшаве, но 5 июня дело передали в Замостье из-за невозможности точно определить место совершения преступления.

Читайте также: Во Франции сорвали второе покушение на оппонента Путина Владимира Осечкина

В начале 2023 года издание Independent писало, что Зеленский с начала полномасштабного вторжения России пережил более 12 попыток покушения. По данным газеты The New York Times, по меньшей мере одно покушение помогло предотвратить ЦРУ США.

В интервью The Sun, опубликованном в ноябре 2023 года, Зеленский говорил, что пережил по меньшей мере пять покушений.