Во Франции сорвали второе покушение на оппонента Путина Владимира Осечкина

Французские правоохранители сообщили о срыве попытки покушения на российского оппозиционера и правозащитника Владимира Осечкина, который находится во Франции как политический беженец, сообщает BFMTV .

Отмечается, что национальная антитеррористическая прокуратура Франции (PNAT) начала расследование в связи с подготовкой насильственных действий против Осечкина, сообщил источник издания в правоохранительных органах.

Четырех человек в возрасте от 26 до 38 лет задержали и взяли под стражу в начале недели в разных регионах страны, в частности в департаменте Атлантическая Луара и в пригороде Парижа.

16 октября судья должен был предъявить задержанным обвинения в участии в террористическом заговоре с целью подготовки преступлений. Прокуратура настаивает на их содержании под стражей.

«Да, подтверждаю. Я жив, негодяи задержаны. И большое спасибо Франции, Национальной полиции Франции, SDLP и DGSI. Если бы не их специалисты и офицеры, меня бы уже не было в живых», — написал Осечкин в Telegram.

Трое из четырех подозреваемых являются выходцами из Дагестана. Следствие установило, что в апреле 2024 года они проводили разведку в районе дома Осечкина в Биарице на юго-западе Франции. В их телефонах нашли видеозаписи дома правозащитника, однако цель их действий пока остается невыясненной.

Владимир Осечкин — основатель правозащитного проекта Gulagu.net, который занимается расследованиями пыток и нарушений прав человека в российских тюрьмах. В 2015 году он вынужден был покинуть Россию после возбуждения против него уголовных дел и получить политическое убежище во Франции.

С 2020 года Осечкин находится в федеральном розыске в России, а в 2023 году его объявили «иноагентом». В феврале 2025 года Мещанский суд Москвы заочно приговорил его к 8 годам лишения свободы за «фейки об армии».

В последнее время французские спецслужбы усилили охрану для нескольких российских эмигрантов, которые активно выступают против российского диктатора Владимира Путина.

О попытке убийства Осечкин сообщал еще в 2022 году. По словам Осечкина, ему спас жизнь журналист-расследователь проекта Bellingcat Христо Грозева, который передал информацию о том, что его планируют убить.