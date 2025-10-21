Признали виновным в терроризме. Мужчину, который совершил покушение на Фицо, приговорили к 21 году лишения свободы

21 октября, 10:47
Поделиться:
Стрелка в Фицо признали виновным в терроризме (Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa)

Стрелка в Фицо признали виновным в терроризме (Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa)

Словацкий суд во вторник, 21 октября, признал виновным в терроризме и приговорил к 21 году лишения свободы мужчину, который в прошлом году совершил покушение на премьер-министра Роберта Фицо. Об этом сообщает Reuters.

72-летнему Юраю Цинтули из Левице выдвигали обвинение в особо тяжком преступлении террористического нападения, за которое ему грозило пожизненное заключение.

Решение может быть обжаловано в Верховном суде страны.

Реклама

Читайте также:
В Словакии на советском танке оставили надпись в поддержку подозреваемого в покушении на Фицо и «русские — отвратительные»

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо

15 мая 2024 года на Роберта Фицо совершили покушение — в него выстрелили несколько раз. Инцидент произошел в городе Гандлова, расположенном в 150 км от Братиславы. Фицо получил тяжелые ранения и находился в критическом состоянии.

Позже появились фото подозреваемого, его задержали. Им оказался тогда 71-летний Юрай Цинтула, писатель и сторонник оппозиционной партии Прогрессивная Словакия.

Сразу после нападения врачи провели операцию премьер-министру Фицо.

16 мая того же года полиция Словакии предъявила обвинение Цинтуле, который пытался убить Фицо. 18 мая суд взял его под арест.

Редактор: Виктория Горевая

Теги:   Терроризм Словакия Покушение Приговор Роберт Фицо

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies