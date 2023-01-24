Премьер Чехии объяснил, почему его страна не может передать Leopard Украине

24 января, 18:19
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Танк Leopard 2 (Фото:Bundeswehr-Fotos/Wikipedia)

Танк Leopard 2 (Фото:Bundeswehr-Fotos/Wikipedia)

Чехия не может поставить Украине танки Leopard 2, которые она начала получать от Германии, заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Об этом сообщает Welt.

Он объяснил, что Чехия не может передать Украине эти танки, так как они нужны для безопасности самой же Чехии.

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«Пока невозможно отправить Leopard 2, потому что эти танки нужны нам для нашей безопасности», — объяснил Фиала.

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В прошлом году Чехия передала Украине советские танки Т-72, а Германия обязалась компенсировать эту помощь своими Leopard. В декабре Чехия получила первый Leopard от Германии. Берлин должен передать еще 14 боевых машин.

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Чехия в составе своих вооруженных сил имела только советские танки. Часть из них Прага модернизировала и передала для нужд Украины.

21 января министерство обороны Чехии опровергло данные о намерениях передать Украине танки Leopard 2, полученные от Германии в виде компенсации за поставки советских Т-72 Киеву.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Чехия Российская агрессия Военная помощь Петр Фиала Война России против Украины танки Leopard

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