Премьер Чехии объяснил, почему его страна не может передать Leopard Украине 24 января, 18:19 Танк Leopard 2 (Фото:Bundeswehr-Fotos/Wikipedia)

Чехия не может поставить Украине танки Leopard 2, которые она начала получать от Германии, заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Об этом сообщает Welt.

Он объяснил, что Чехия не может передать Украине эти танки, так как они нужны для безопасности самой же Чехии.

«Пока невозможно отправить Leopard 2, потому что эти танки нужны нам для нашей безопасности», — объяснил Фиала.

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В прошлом году Чехия передала Украине советские танки Т-72, а Германия обязалась компенсировать эту помощь своими Leopard. В декабре Чехия получила первый Leopard от Германии. Берлин должен передать еще 14 боевых машин.

Чехия в составе своих вооруженных сил имела только советские танки. Часть из них Прага модернизировала и передала для нужд Украины.

21 января министерство обороны Чехии опровергло данные о намерениях передать Украине танки Leopard 2, полученные от Германии в виде компенсации за поставки советских Т-72 Киеву.