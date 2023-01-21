Никто не просил и не предлагал. Чехия отрицает информацию о готовности передать Украине танки Leopard 2 21 января, 11:36 Танк Leopard 2 (Фото:Bundeswehr-Fotos/Wikipedia)

Министерство обороны Чехии опровергло данные о намерениях передать Украине танки Leopard 2, полученные от Германии в виде компенсации по поставкам советских Т-72 Киеву.

Об этом идет речь на сайте ведомства страны.

«Иностранные СМИ сообщали, что „Чехия и Словакия готовы отказаться от танков Leopard-2 в пользу Украины“. Эта информация неправдива. Никто не просил и не предлагал Чехии предоставить танки», — говорится в сообщении.

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В министерстве заявили, что ничего подобного не обсуждалось и на заседании Контактной группы по обороне на американской базе Рамштайн, где представители пяти десятков стран обсуждали дальнейшую военную поддержку Украины.

«Так же ложно предположение, что Чехия получит американские танки Abrams вместо танков Leopard, — добавили в ведомстве.

Ранее издание FAZ со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщало, что Чехия и Словакия поддерживают идею поставки Украине танков немецкого производства Leopard и готовы передать Киеву часть получивших от Германии в пределах «кольцевого обмена».

Президент Польши Анджей Дуда во время визита в Львов 11 января объявил, что Украина получит роту танков Leopard в рамках создания международной коалиции. Президент Финляндии Саули Ниинисте также подтвердил, что его страна может передать Украине небольшое количество Leopard.

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Украина планирует сначала собрать танковую бригаду из Leopard.

Однако ключевая роль в поставках отводится Германии, поскольку именно она производит Leopard и согласовывает их реэкспорт. На прошлой неделе вицеканцлер-министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что Берлин не будет мешать, если Варшава решит передать Киеву боевые танки из своих запасов. Канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия продолжит тщательно взвешивать каждый шаг в вопросах поставки ВСУ оружия.