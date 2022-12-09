Ждем с нетерпением. Главные факты о танках Leopard 2, поставки которых Украине обсуждает Германия — инфографика НВ 9 декабря, 20:07 Танки Leopard 2, которые Украина может получить от Германии в случае достижения договоренности (Фото:kmweg.com)

9 декабря в федеральном правительстве Германии сообщили, что ведут переговоры с США и другими партнерами по поставкам Украине танков Leopard 2.

США уже дали понять главе оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман, что поддерживают передачу этих танков.

6 декабря министр иностранных дел Николай Кулеба призвал Германию продемонстрировать лидерство и передать Украине, в частности, танки Leopard 2.

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НВ собрал главные факты о них в инфографике.

Производитель танков Leopard 2 — немецкая компания Krauss-Maffei Wegmann. Они состоят на вооружении с 1979 года.



Длина такого танка — 10,97 м с пушкой, ширина — 4 м, высота — 2,64 м, вес — 67,5 т. Мощность двигателя Leopard 2 — 1 500 л.с. Танк может развивать скорость 70 км/ч и проехать 450 км без дозаправки.

Инфографика: НВ

Экипаж Leopard 2 состоит из четырех человек. Он оснащен 120-мм пушкой L55, L44 или L55A1, боезапас которой — 42 выстрела. В вооружение Leopard 2 также входят пулемет калибра 7,62 или платформа FLW 200 с пулеметом калибра 12,7 мм или 40-мм автоматическим гранатометом.

Танк имеет улучшенную защиту, состоящую из модульной брони, фронтальных плит, пассивной круговой защиты от РПГ и усиленного дна.

Ориентироваться экипаж танка может с помощью улучшенной оптики для разведки на больших расстояниях (день/ночь). Для обзора водителя спереди и сзади Leopard 2 расположены тепловизоры и усилители слабого освещения.

Танк оснащен системой управления огнем EMES 15 со стабилизированным двухкратным основным прицелом. Она позволяет атаковать движущиеся цели при движении танка по пересеченной местности, программировать детонацию боеприпасов и т. д.