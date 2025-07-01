ФБР изъяло десятки финансовых счетов и мошеннических веб-сайтов, которые использовались для отмывания денег в пользу оружейной программы диктатора Ким Чен Ына. (Фото: KCNA через REUTERS)

Минюст США объявил о конфискации сотен финансовых счетов, мошеннических веб-сайтов и ноутбуков, замеченных в связи с масштабной схемой агентов КНДР, похищавших деньги для оружейной программы диктатора Ким Чен Ына.

Об этом 1 июня сообщает издание Politico.

По данным Минюста, агенты КНДР выдавали себя за удаленных сотрудников — для того, чтобы проникнуть в американские технологические компании. Для этого они сотрудичали с посредниками в США, Китае, ОАЭ и Тайвани.

«Масштабная правительственная операция последовала за недавними выводами экспертов по кибербезопасности, которые выявили, что несколько компаний из списка Fortune 500 пострадали от сложной схемы, в которой северокорейские агенты использовали украденные личности и сложные инструменты искусственного интеллекта, чтобы пройти собеседование и процесс найма. Кибероперация стала достаточно продуктивной в связи с резким ростом удаленной работы в США, особенно в ответ на пандемию Covid-19», — заявил Politico.

По данным Минюстиции США, около 100 американских компаний по незнанию наняли работников, связанных с северокорейским режимом. Те, в свою очередь, использовали свой доступ к системам компаний для кражи интеллектуальной собственности США и виртуальных валют.

Одной из компаний, ставших мишенью агентов КНДР, была компания-оборонный подрядчик из Калифорнии, занимавшийся оборудованием на базе искусственного интеллекта. Некоторые из технических данных и файлов в конечном итоге были скомпрометированы и отправлены за границу.

«Любая государственная подрядная компания, использующая удаленную работу, может стать потенциальной жертвой в будущем», — сказал анонимный представитель ФБР журналистам.

Причем северокорейским агентам часто помогают люди, управляющие так называемыми «ноутбучными фермами» по всей территории США. По данным Минюста, были обысканы 29 известных или подозреваемых «ноутбучных ферм» в 16 штатах. ФБР изъяло около 200 ноутбуков, а также десятки финансовых счетов и мошеннических веб-сайтов, которые использовались для отмывания денег.

В ходе расследования гражданин США Ван Чжэньсин был арестован и обвинен в участии в многолетнем заговоре, который позволял зарубежным агентам получать удаленную работу в сфере IT в американских компаниях (и сгенерировать $5 млн). В рамках этой схемы были похищены личные данные около 80 граждан США.

Кроме того, четверо граждан КНДР были отдельно обвинены в краже $900 тысяч в виртуальной валюте у двух неназванных компаний, расположенных в Джорджии.

Как пишет Politico, Минюст ранее уже принимал меры против подобных схем, в том числе арестовал нескольких граждан США, управлявших «ноутбучными фермами» в течение минувшего года. К примеру, в феврале 2025 года одна американка признала себя виновной в размещении «ноутбучной фермы» в своем доме — что позволило зарубежным IT-специалистам получить более $17,1 млн за свою работу.