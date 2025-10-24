Около двадцати моряков северокорейского эсминца Чхве Хён попали в больницу после того, как переели на роскошном банкете, устроенном по случаю визита лидера КНДР Ким Чен Ына .

Как сообщает Daily NK со ссылкой на источник в провинции Южный Пхеньян в пятницу, 24 октября, во время торжественного мероприятия моряков угостили праздничным ужином — жареной свининой и курицей с приправами, чтобы «поднять моральный дух флота».

Однако после пира несколько военных пожаловались на боль в животе и тошноту. Выяснилось, что моряки, привыкшие к скромному рациону из ячменя, соевого супа и соленой рыбы, съели более чем в три раза большие порции жирной пищи, чем обычно, добавило издание.

Медики сначала подозревали пищевое отравление, однако после осмотра установили: причиной стало переедание.

«Их желудки просто не справились с богатой, непривычной пищей», — цитирует источник издания.

Пострадавшим назначили средства для пищеварения и регидратации. В то же время командиру корабля приказали «не создавать паники» и не портить атмосферу во время визита Ким Чен Ына.

После инцидента командование ВМС КНДР получило указание постепенно увеличивать количество жирных блюд в рационе моряков и обучать их не переедать во время подобных торжеств.