Трамп объявил о согласовании сделки по отмене шатдауна Вчера, 21:27 1296 Цей матеріал також доступний українською EPA Дональд Трамп EPA

Президент США Дональд Трамп заявил о достижении сделки, которая позволит временно возобновить работу американского правительства.

По словам главы Белого дома, он подпишет законопроект о финансировании правительства, чтобы возобновить работу правительственных органов и агентств на три недели - до 15 февраля.

"Я с радостью объявляю сегодня, что мы достигли соглашения, чтобы завершить шатдаун и вновь открыть федеральное правительство", - сказал Трамп.

Работа правительства будет возобновлена на трехнедельный срок, в это время Белый дом и Конгресс США продолжат переговоры относительно финансирования строительства стены на границе с Мексикой, передает CNN.

Напомним, что с полуночи 22 декабря 2018 года началась процедура частичного прекращения работы правительства из-за отсутствия финансирования госучреждений.

Причиной нынешнего шатдауна стали разногласия по финансированию строительства стены на границе с Мексикой. Это одно из главных предвыборных обещаний президента Дональда Трампа. Оппозиционные демократы категорически отказываются голосовать за финансирование этого проекта стоимостью более $5 миллиардов.

Лидеры партий пытались договориться с Трампом об окончании шатдауна, однако достичь договоренностей не удалось.