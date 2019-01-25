Трамп объявил о согласовании сделки по отмене шатдауна
Президент США Дональд Трамп заявил о
достижении сделки, которая позволит временно возобновить работу американского
правительства.
По словам главы Белого дома, он подпишет законопроект о финансировании правительства, чтобы возобновить работу правительственных органов и агентств на три недели - до 15 февраля.
"Я с радостью объявляю сегодня, что мы
достигли соглашения, чтобы завершить шатдаун и вновь открыть федеральное
правительство", - сказал Трамп.
Работа правительства будет возобновлена на
трехнедельный срок, в это время Белый дом и Конгресс США продолжат переговоры
относительно финансирования строительства стены на границе с Мексикой, передает
CNN.
Напомним, что с полуночи 22 декабря 2018
года началась процедура частичного прекращения работы
правительства из-за отсутствия финансирования госучреждений.
Причиной нынешнего шатдауна стали разногласия
по финансированию строительства стены на границе с Мексикой. Это одно из
главных предвыборных обещаний президента Дональда Трампа. Оппозиционные
демократы категорически отказываются голосовать за финансирование этого проекта
стоимостью более $5 миллиардов.
Лидеры партий пытались договориться с Трампом
об окончании шатдауна, однако достичь договоренностей не удалось.