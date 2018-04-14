ОЗХО представит доклад по Сирии в течение 30 дней  

Ожидается, что эксперты Организации по запрещению химического оружия представят свой доклад исполнительному комитету в течение 30 дней. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Также сообщается, что до окончания расследования ОЗХО не будет предоставлять никакую информацию. Эта политика существует для сохранения целостности следственного процесса и его результатов, а также для обеспечения безопасности экспертов и персонала ОЗХО.

В расследовании принимают участие химики, врачи и специалисты по вооружению. Участникам группы необходимо взять и проанализировать пробы почвы и тканей, а также опросить свидетелей, жертв атаки и медицинских работников.

Миссия отправилась в Сирию в четверг, 12 апреля. В пресс-службе организации заявили, что расследование предполагаемой химической атаки в сирийском городе Думе продолжится вне зависимости от авиаударов, проведенных силами США, Великобритании и Франции.

Напомним, 7 апреля в результате атаки с применением химического оружия в городе Дума, пригороде Дамаска, погибли по меньшей мере 85 человек.

В ночь на 14 апреля в ответ на атаку президент США Дональд Трамп отдал приказ Вооруженным силам нанести точные удары по объектам, которые производят химическое оружие в Сирии. К операции также присоединились Франция и Великобритания.