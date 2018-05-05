Отравление Скрипалей: Организация по запрещению химоружия скорректировала данные о дозе Новичка

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) скорректировала заявление своего главы Ахмета Узюмджю, в котором говорилось, что при отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии было использовано от 50 по 100 граммов жидкого нервно-паралитического вещества Новичок.
В ОЗХО отметили, что речь шла не о граммах, а о миллиграммах, сообщает DW.
При этом даже невозможно оценить, сколько именно нервно-паралитического вещества было использовано при отравлении Скрипалей в городе Солсбери.
Напомним, глава ОЗХО Ахмет Узюмджю в интервью NYT заявлял, что объем Новичка, использованный при отравлении Скрипалей, свидетельствует о том, что он был произведен для использования в качестве оружия, а не для проведения научных исследований.
Он добавил, что для работ в научной лаборатории достаточно от 5 до 10 граммов вещества.
В свою очередь один из разработчиков Новичка Леонид Ринк заявил, что 50-100 граммов Новичка могло бы убить все население Солсбери.
4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре Maltings в Солсбери.
Правительство Великобритании объявило, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в России. Оно известно под названием Новичок. По данным британских СМИ, разведка установила, что Новичок был изготовлен в Саратовской области.
Выводы британской стороны подтвердили эксперты Организации по запрещению химического оружия, которые опубликовали свой отчет.
Россия же отвергает все обвинения.
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