Отравление Скрипалей: глава Организации по запрещению химоружия назвал дозу примененного Новичка

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При отравлении Скрипалей использовалось от 50 до 100 граммов Новичка

При отравлении Скрипалей использовалось от 50 до 100 граммов Новичка

Глава Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахмет Узюмджю заявил, что для отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери использовалось от 50 до 100 граммов жидкого яда Новичок.

В интервью The New York Times он рассказал, что такое количество яда указывает на то, что он почти наверняка был произведен для использования в качестве оружия, а не для лабораторных исследований.

"В исследовательских целях или для защиты вам потребовалось бы, к примеру, от 5 до 10 граммов. Однако в Солсбери мог быть применен даже больший объем, точное количество неизвестно.  Это может быть 50, 100 граммов, что превышает объем для исследований или защиты", - отметил глава ОЗХО.

Узюмджю отметил, что намерен внести яд в список химоружия, за которым будут следить специалисты ОЗХО.

После этого, по его словам, страны, подписавшие Конвенцию о запрещении химического оружия, должны будут задекларировать производство или хранение этого вещества, если его объем превышает 5-10 граммов. Кроме того, они будут обязаны создать антидот.

4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре Maltings в Солсбери.

Правительство Великобритании объявило, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в России. Оно известно под названием Новичок. По данным британских СМИ, разведка установила, что Новичок был изготовлен в Саратовской области.

Выводы британской стороны подтвердили эксперты Организации по запрещению химического оружия, которые опубликовали свой отчет.

Россия же отвергает все обвинения.

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