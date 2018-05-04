Отравление Скрипалей: глава Организации по запрещению химоружия назвал дозу примененного Новичка

Глава Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахмет Узюмджю заявил, что для отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери использовалось от 50 до 100 граммов жидкого яда Новичок.

В интервью The New York Times он рассказал, что такое количество яда указывает на то, что он почти наверняка был произведен для использования в качестве оружия, а не для лабораторных исследований.

"В исследовательских целях или для защиты вам потребовалось бы, к примеру, от 5 до 10 граммов. Однако в Солсбери мог быть применен даже больший объем, точное количество неизвестно. Это может быть 50, 100 граммов, что превышает объем для исследований или защиты", - отметил глава ОЗХО.

Узюмджю отметил, что намерен внести яд в список химоружия, за которым будут следить специалисты ОЗХО.

После этого, по его словам, страны, подписавшие Конвенцию о запрещении химического оружия, должны будут задекларировать производство или хранение этого вещества, если его объем превышает 5-10 граммов. Кроме того, они будут обязаны создать антидот.

4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре Maltings в Солсбери.

Правительство Великобритании объявило, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в России. Оно известно под названием Новичок. По данным британских СМИ, разведка установила, что Новичок был изготовлен в Саратовской области.

Выводы британской стороны подтвердили эксперты Организации по запрещению химического оружия, которые опубликовали свой отчет.

Россия же отвергает все обвинения.