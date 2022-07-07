Объяснение безумных постов и заявлений. От Дмитрия Медведева ушла жена — СМИ

7 июля, 14:02
Дмитрий Медведев (Фото:Ekaterina Shtukina/REUTERS)

Дмитрий Медведев (Фото:Ekaterina Shtukina/REUTERS)

В российских властных кругах сейчас активно обсуждают расставание замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева с супругой Светланой, сообщает Telegram-канал Можем объяснить.

Причем инициатором развода была именно Светлана Медведева.

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Журналисты обратили внимание, что в последние годы супружеская пара практически не появлялась на публике вместе. В основном, Светлана Медведева была одна. Их последнее совместное появление произошло в январе 2020-го на богослужении в Москве.

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При этом, отмечают журналисты, во времена президентства Медведева супруги постоянно присутствовали на официальных приемах.

Источники центра Досье сообщили, что в последнее время у супружеской пары произошел серьезный разлад. Это потрясение, помимо прочих проблем (уход из правительства, снижение аппаратного веса) изменило Медведева. Он стал писать истеричные посты в поддержку войны против Украины и постоянно угрожает Западу.

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Фонд борьбы с коррупцией ранее утверждал, что Светлана Медведева пользуется бизнес-джетом Bombardier за 50 млн долларов, который принадлежал банку ВТБ. После начала войны этот лайнер не раз летал в Дубай и обратно.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Россия Дмитрий Медведев Развод Война России против Украины

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