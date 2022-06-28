Бред экс-президента. Любая попытка «посягнуть» на оккупированный Крым будет расценена как «объявление войны» России — Медведев

28 июня, 11:01
Дмитрий Медведев (Фото:kremlin.ru)

Дмитрий Медведев (Фото:kremlin.ru)

Заместитель главы Совета безопасности страны-агрессора РФ Дмитрий Медведев заявил, что «любая попытка посягнуть» на оккупированный страной-агрессором Крым будет считаться объявлением войны России.

«Для нас Крым — часть России. И это — навсегда. Любая попытка посягнуть на Крым — это объявление войны нашей стране», — сказал он в интервью газете Аргументы и факты.

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По словам Медведева, если на захваченный РФ полуостров «посягнет» страна НАТО — «это конфликт со всем Североатлантическим альянсом».

«Третья мировая война. Тотальная катастрофа», — сказал он.

https://www.youtube.com/watch?v=E_vUwEPFFGQ
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Россия Крым Дмитрий Медведев Оккупант

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