Бред экс-президента. Любая попытка «посягнуть» на оккупированный Крым будет расценена как «объявление войны» России — Медведев
Дмитрий Медведев (Фото:kremlin.ru)
Заместитель главы Совета безопасности страны-агрессора РФ Дмитрий Медведев заявил, что «любая попытка посягнуть» на оккупированный страной-агрессором Крым будет считаться объявлением войны России.
«Для нас Крым — часть России. И это — навсегда. Любая попытка посягнуть на Крым — это объявление войны нашей стране», — сказал он в интервью газете Аргументы и факты.
По словам Медведева, если на захваченный РФ полуостров «посягнет» страна НАТО — «это конфликт со всем Североатлантическим альянсом».
«Третья мировая война. Тотальная катастрофа», — сказал он.
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