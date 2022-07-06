Ядерная угроза. Идея наказать Россию за военные преступления в Украине является «абсурдной» — Медведев 6 июля, 16:54 Российские оккупанты в Украине (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

Любые попытки создания трибуналов или судов для расследования военных преступлений России являются бредом, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

В своем Telegram-канале он подчеркнул, что попытки расследования военных преступлений РФ «несут угрозу для существования человечества».

«Эти предложения не только юридически ничтожны. Идея наказать страну, имеющую наибольший ядерный потенциал, абсурдна сама по себе. И потенциально угрожает существованию человечества», — сказал он.

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23 июня Министерство юстиции Украины подало новый иск против страны-агрессора России в Европейский суд по правам человека.

Российский диктатор Владимир Путин в июне подписал закон о неисполнении постановлений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта 2022 года. После начала полномасштабного вторжения в Украину страну-агрессора исключили из Совета Европы.



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