Ядерная угроза. Идея наказать Россию за военные преступления в Украине является «абсурдной» — Медведев

6 июля, 16:54
Российские оккупанты в Украине (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты в Украине (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

Любые попытки создания трибуналов или судов для расследования военных преступлений России являются бредом, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

В своем Telegram-канале он подчеркнул, что попытки расследования военных преступлений РФ «несут угрозу для существования человечества».

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«Эти предложения не только юридически ничтожны. Идея наказать страну, имеющую наибольший ядерный потенциал, абсурдна сама по себе. И потенциально угрожает существованию человечества», — сказал он.

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23 июня Министерство юстиции Украины подало новый иск против страны-агрессора России в Европейский суд по правам человека.

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Российский диктатор Владимир Путин в июне подписал закон о неисполнении постановлений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта 2022 года. После начала полномасштабного вторжения в Украину страну-агрессора исключили из Совета Европы.

https://www.youtube.com/watch?v=lYdqS2c0k6A
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Дмитрий Медведев Военные преступления Военные преступления РФ Война России против Украины

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