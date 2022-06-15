Голос со дна российской политики: Медведеву померещился развал Украины в ближайшие два года 15 июня, 12:36 Цей матеріал також доступний українською Таким образом Дмитрий Медведев прокомментировал перспективы отношений Украины и США (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Российскому политическому аутсайдеру Дмитрию Медведеву, занимающему на данное время пост заместителя главы Совета безопасности РФ, уже мерещится развал Украины.

Об этом он рассказал у себя в Telegram-канале.

Таким образом Медведев прокомментировал переговоры Украины и США о поставках по ленд-лизу сжиженного природного газа с отсрочкой в оплате на два года.

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«А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира? Хотя американцам уже все равно — они настолько вложились в проект „антироссия“, что все остальное для них пустяк…», — написал кремлевский фантазер, пытаясь выбраться из политического забвения.

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