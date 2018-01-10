Эмоциональная речь Опры Уинфри, после которой ее назвали конкуренткой Трампа на будущих выборах: полный текст

В ночь с 7 на 8 января во время вручения премии Золотой глобус популярная телеведущая Опра Уинфри произнесла речь о рассовом неравенстве. После этой речи ее стали считать потенциальной кандидаткой в президенты США от Демократической партии.

НВ приводит полный текст речи Опры Уинфри.

Ах, спасибо! Спасибо вам всем. Хорошо, хорошо, спасибо, Риз. В 1964 году я была маленькой девочкой и, сидя на линолеумном полу в доме моей матери в Милуоки, смотрела, как Энн Бэнкрофт на 36-й церемонии Киноакадемии вручает Оскар за лучшую мужскую роль. Она открыла конверт и произнесла слова, которые вошли в историю: "Победитель - Сидни Пуатье". На сцену поднялся самый элегантный мужчина, какого я когда-либо видела. Галстук у него был белый, а кожа - конечно, черная. Я никогда не видела, чтобы чернокожего человека так чествовали. Много-много раз я пыталась объяснить, что это значило для маленькой девочки, которая смотрела церемонию, сидя на дешевом линолеуме, а ее мать пришла с работы, смертельно уставшая от уборки в чужих домах. Могу лишь только процитировать слова Сидни из Полевых лилий: "Аминь, аминь, аминь, аминь". В 1982 году Сидни получил премию имени Сесила ДеМилла тоже здесь, на церемонии Золотой глобус, и я ясно осознаю, что прямо сейчас какие-нибудь маленькие девочки смотрят, как я, первая в истории чернокожая женщина, получаю ту же самую награду.

Это большая честь и привилегия - разделить торжество этого вечера со всеми такими девочками, а также с замечательными мужчинами и женщинами, которые вдохновляли, подталкивали, поддерживали меня и дали мне возможность пройти путь до этой сцены. Деннис Суонсон, который дал мне шанс в программе Эй.Эм.Чикаго (A.M. Chicago). Куинси Джонс, который заметил меня на этом шоу и сказал Стивену Спилбергу, что я - идеальная София для его фильма Цветы лиловые полей. Гейл [Кинг, подруга и коллега Уинфри - прим. перев.], которая является идеалом друга. Стедман [Грэм, гражданский муж Опры - прим. перев.], который стал моей опорой, и многие другие. Я хочу поблагодарить Голливудскую ассоциацию иностранной прессы, потому что мы знаем, что пресса сейчас находится в осаде.

Но мы также знаем, что неутолимая страсть прессы к установлению абсолютной истины не позволяет нам закрывать глаза на несправедливость и коррупцию, на тиранов и жертв, на секреты и ложь. Я хочу сказать, что ценю прессу больше, чем когда-либо, особенно в наше непростое время. Я знаю точно одно: говорить правду - это самое мощное оружие в наших руках. Особенно я горжусь и воодушевляюсь примером всех тех женщин, которые нашли в себе силы высказаться и открыто рассказать о том, что с ними произошло. Всех нас в этом зале чествуют за те истории, которые мы рассказываем; в этом году мы сами стали историей. Эта история касается не только индустрии развлечений. Она касается любой культуры, любого места на земле, любой расы, религии, политической системы или работы.

И я хочу сегодня выразить благодарность всем женщинам, которые годами терпели домогательства и насилие, потому что они, как и моя мать, должны были платить по счетам, кормить детей и идти к своей мечте. Это женщины, чьи имена мы никогда не узнаем. Они - домработницы или сельские труженицы. Они работают на заводах и в ресторанах, занимаются наукой, образованием, инженерным делом или медициной. Они - часть мира высоких технологий, политики и бизнеса, они - наши олимпийские спортсмены и военнослужащие.

И еще кое-кто. Риси Тейлор, имя, которое я знаю и вы, думаю, тоже должны знать. В 1944 году молодая жена и мать Риси Тейлор шла домой из церкви в городе Аббевилл, штат Алабама. Ее похитили шестеро белых вооруженных мужчин, которые изнасиловали ее и бросили с завязанными глазами на обочине дороги. Они угрожали убить ее, если она кому-нибудь расскажет о случившемся, но о ее истории узнали в Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения. Молодая сотрудница ассоциации Роза Паркс возглавила расследование по делу Тейлор, и вместе они добивались правосудия. Но в эпоху законов Джима Кроу правосудие отсутствовало. Мужчины, которые похитили и надругались над Риси, не понесли наказания. Десять дней назад Риси Тейлор умерла, немного не дожив до 98 лет. Она, как и мы все, многие годы жила в обществе, надломленном сильными и жестокими мужчинами. Слишком долго женщин никто не слышал, им не верили, если они осмеливались говорить правду о власти этих мужчин. Но время этих мужчин подошло к концу. Их время подошло к концу.

Я надеюсь, что Риси Тейлор умерла, зная, что ее правда, как и правда многих женщин, пострадавших в прошлые годы и страдающих сейчас, восторжествовала. Эта правда была где-то в сердце Розы Паркс, которая через 11 лет [после дела Тейлор] отказалась уступать место в том автобусе в Монтгомери, и эта правда - в сердце каждой женщины, которая говорит: "Я тоже". И в сердце каждого мужчины, который решает прислушаться. На протяжении своей карьеры я старалась - на телевидении, в кино - говорить о поведении мужчин и женщин. Говорить, как мы переживаем стыд, как мы любим, злимся, как терпим неудачи, как отступаем, как упорствуем, как преодолеваем трудности. Я брала интервью и говорила о людях, которые пережили страшный ужас в жизни, но у всех них было одно общее качество - умение сохранять веру в лучшее даже в самые мрачные дни.

Я хочу сказать всем девочкам, которые смотрят на меня, что новый день уже на горизонте! И что когда он, наконец, настанет, то это произойдет благодаря чудесным женщинам, многие из которых сейчас в этом зале, и некоторым феноменальным мужчинам, которые ведут упорную борьбу, чтобы, когда они станут лидерами и поведут нас в будущее, никому больше не приходилось говорить "Я тоже". Спасибо.