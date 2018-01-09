Трамп заявил, что победит Опру Уинфри на выборах президента США

Пока Опра еще не решила о своем участии в кампании, Трамп уже готов ее победить

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов победить телеведущую Опру Уинфри, если она будет участвовать в президентских выборах в США в 2020 году.

"Да, я обойду Опру на выборах. Опра, это будет очень весело... ", - цитирует комментарий Трампа CNN.

Он добавил, что хорошо знаком с телеведущей и даже был со своей семьей в одном из финальных эпизодов ее известного шоу.

В то же время он сомневается, что Уинфри будет баллотироваться.

Телеканал отмечает, что Трамп до своего президентства неоднократно тепло отзывался в Twitter о телеведущей.

Телеведущая Опра Уинфрри выступила с сильной речью о расовом неравенстве и положении женщин на вручении премии Золотой Глобус. Ведущий церемонии и известный американский комик Сетом Майерсом пошутил о президентстве Опры, после чего ее поклонники в соцсетях начали активно призывать ее к участию в следующей президентской кампании.

При этом CNN, ссылаясь на двух друзей телеведущей, сообщил, что Опра Уинфри "активно думает" об участии в президентской гонке, но пока не приняла окончательного решения.

Сама Уинфри не опровергала и не подтверждала этой информации.

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